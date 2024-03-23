Antalya'da Hayırseverler Veresiye Defterlerini Kapattı - Son Dakika
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Antalya'da Hayırseverler Veresiye Defterlerini Kapattı

Antalya\'da Hayırseverler Veresiye Defterlerini Kapattı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir dernek üyesi hayırsever iş insanları, 3 bakkala ait veresiye defterlerindeki borçları 'Zimem defteri' geleneğiyle kapattı. Hayırsever dernek üyeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı mahallelerde bulunan bakkal, eczane ve tüpçülerin tuttuğu veresiye defterindeki borçları silerek vatandaşlara yardımcı oluyor.

23.03.2024 11:48  Güncelleme: 11:51
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Antalya'nın Kepez ilçesinde, dernek üyesi hayırsever iş insanları 3 bakkala ait veresiye defterlerindeki borçları 'Zimem defteri' geleneğiyle kapattı.

Antalya'da bir araya gelen dernek üyeleri hayırsever iş insanları, alan elin veren eli bilmediği, hayırda yarışmanın, yardımlaşmanın zarif usulü Zimem Defteri geleneğini yaşatıyor.

Osmanlı medeniyetinin "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının en güzel örneğinden biri olan Zimem Defteri geleneği, yardımlaşmanın, dayanışmanın, anlayışın tüm güzelliklerini içinde barındırıyor. Gelenek sayesinde Osmanlı'da Ramazan ayında varlıklı insanlar, hiç tanımadıkları insanların borçlarını öder; borcu olan borcunu kimin ödediğini, borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmezdi. Günümüzde ise Osmanlı geleneği bir derneğin üyeleri aracılığı ile yaşatılıyor. Hayırsever dernek üyeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı mahallelerde bulunan bakkal, eczane ve tüpçülerin tuttuğu veresiye defterindeki borçları silerek vatandaşlara yardımcı oluyor.

Kepez ilçesi Varsak bölgesinde 3 bakkala giden dernek üyesi hayırsever iş insanları, vatandaşların borçlarını ödeyip veresiye defterlerini aldı.

25 yıldır bakkal dükkanı işleten Ali Dağlıoğlu, "Parayla alışveriş olduğu kadar veresiye verdikleri müşterilerimizde var. Zorda darda olan vatandaşlarımıza yardım ediliyor. Bizlerde gereken desteği veriyoruz. Ramazan ayında ara ara geliyorlar hangi dernekten geldiklerini yada isimlerini söylemiyorlar. Bizde sorgulamıyoruz. Bu uygulama çok güzel zorda olan vatandaşlarımıza yardım oluyor.8 bin 500 TL'lik 20-25 kişinin borcu silindi. Bunun 6 binini hayırseverler, 2 bin 500'ünü biz sildik. Bu şekilde defterde borcu olup darda olanları sıfırladık. Bir amcamız var borcunu ödeyemediği için bakkala gelemiyordu. Oğlum borcunun ödendiğini aramış söylemiş. Amca geldi dua ede ede alışveriş yaptı, yine yazdırıp gitti" diye konuştu.

Bakkaldan alışveriş yapan Furkan, " Bakkalımız Ali ağabey, bir iş insanı gelmiş Ramazan ayında veresiye defterlerindeki borcu ödemiş. Allah razı olsun kişiden. Burada sürekli defterlere hesap yazılır. Bu dönemde çok büyük faydası oldu. Bu tür şeylere inanmazdım ama kendim görünce inandım. Bende arada sıkışırsam yazdırıyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Hayırseverler Veresiye Defterlerini Kapattı - Son Dakika

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