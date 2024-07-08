Antalya'da işçilerin konakladığı konteynerler alev alev yandı - Son Dakika
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Antalya'da işçilerin konakladığı konteynerler alev alev yandı

Antalya'nın Altıntaş Mahallesi'nde bir inşaat alanında işçilerin kullandığı konteynerler elektrik kontağından çıkan yangın sonucu alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

08.07.2024 19:54
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İşçilerin konakladığı konteynerler alev alev yandı, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

ANTALYA - Antalya'nın Altıntaş Mahallesi'nde bir inşaat alanında işçilerin kullandığı konteynerler yandı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Antalya'nın Altıntaş Mahallesi 31102 sokak üzerinde meydana gelen olayda, inşaat alanında işçilerin kullandığı bir konteyner yanmaya başladı. Elektrik kontağından çıktığı düşünüler yangın kısa sürede diğer konteynerlere de sıçrarken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında konteynerler küle dönerken yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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