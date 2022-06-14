Antalya'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamaları - Son Dakika
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Antalya'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamaları

14.06.2022 11:46
Antalya'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamaları

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Antalya'da da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmayla başladı.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Antalya'da da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmayla başladı. Kutlamalar, personelin araçlı konvoyuyla devam etti.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü sebebiyle bu sabah Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Jandarma Komutanlığında görevli personelin katılımı ile Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren program, personelin araçlı konvoyuyla devam etti.

Kutlamaları kentteki yabancı turistler de ilgiyle takip etti. - ANTALYA

Antalya'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamaları
Antalya'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamaları
Antalya'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamaları
Antalya'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamaları
Antalya'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamaları
Antalya'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamaları
Antalya'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamaları
Antalya'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamaları
Antalya'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamaları
Antalya'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamaları

YORUMLAR
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Kayseri'de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı Kayseri'de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı Kayseri'de jandarmanın 183. kuruluş yıldönümü kutlandı Kayseri'de jandarmanın 183. kuruluş yıldönümü kutlandı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Jandarma, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamaları - Son Dakika

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