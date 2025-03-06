Karayolu kenarındaki çöp ve maloz yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D-400 karayolu kenarında dökülen çöp ve molozların yanması sonucu çıkan yangın, yoğun duman nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı.
Alanya-Manavgat D-400 karayolu kenarında, Demirciler Mahallesi sınırlarında bulunan boş alana dökülen çöplerin tutuşmasıyla başlayan yangın, içerisinde bulunan yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzünü siyah duman bulutları kaplarken, yükselen dumanlar görüş mesafesini düşürerek trafikte tehlike oluşturdu.
Çöp yangınına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler ile Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makineleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, çöplerin içinde yoğun miktarda yanıcı madde bulunması nedeniyle sık sık alevlerin yükselmesi müdahaleyi zorlaştırdı.
Son Dakika › Yerel › Antalya'da Karayolu Kenarındaki Çöp ve Moloz Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?