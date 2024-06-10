Antalya'da Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim alanları belirlendi

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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim alanlarını belirledi, hazırlıklarını tamamladı.

Ermenek Mahallesi'nde kurban satış ve kesim alanı kurulurken Konuksever, Sedir ve Bayındır Mahallelerinin pazar yerlerinde kesim alanları kuruldu. Ayrıca Çağlayan Mahallesi kapalı pazar yerinde büyükbaş, Yenigün Mahallesi kapalı pazarında ise küçükbaş kurbanlıklar için ücretsiz kesim noktaları oluşturuldu. Ücretsiz kesim hizmetinden yararlanmak isteyenlerin Turunç Masa üzerinden randevularını oluşturmaları gerektiği bildirildi. - ANTALYA