Antalya'da orman yangını kısa sürede söndürüldü

Yerel

(ANTALYA)- Aksu İlçesi Çalkaya Mahallesi'nde öğleden sonra ormanlık alanda başlayan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Antalya'nın Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi'nde saat 15.00'te sazlık alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hava ve kara müdahaleleri ile kısa sürede söndürüldü. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına itfaiye, 9 araç ve 30 itfaiye personeli ile müdahale etti. Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan da yerinde takip etti.

Soğutma çalışmaları tamamlandı

Yangın ve soğutma çalışmaları hakkında bilgi veren Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürü Şahap Engin Deniz, "Saat 15.00'te Aksu Çalkaya Mahallesi'nden gelen orman yangını ihbarıyla hemen bölgeye ekiplerimizi yönlendirdik. İtfaiye ekiplerimiz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımızı tamamladık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ve daire başkanlıklarımızla beraber koordineli bir şekilde yardımlaşarak çalıştık. Metruk halde olan kullanılmayan bir bina ve yüksek kesimlerde zarar gören alanlar var. Tehlike görülen alanlarda ekiplerimiz kontrollerini yapıyor. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmaması hepimizi sevindirdi" dedi.