Antalya\'da sahipsiz köpeklerin saldırısında 10 kuzu telef oldu

Antalya'da sahipsiz sokak köpeklerinin saldırdığı 10 kuzu telef oldu. Manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan Mustafa Gökmen, bugün kapısına gelen kamyonetle adeta hayatının çifte mutluluğunu yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından satın alınan kuzulu 10 koyun kamyonetle kapısına kadar getirilerek Antalya büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından teslim edildi.
Olay, 23 Şubat gecesi Döşemealtı ilçesi Kirişçiler Mahallesi 9939 Sokak üzerinde Mustafa Gökmen'e ait hayvan ağılında yaşandı. Adreste ailesi ile hayvancılık üzerinden geçimini sağlayan Gökmen, sabah saatlerinde uyanıp hayvanlarının yanına gittiğinde gördüklerine inanamadı. Tel örgüyü aşarak Gökmen'e ait hayvan ağılına giren sahipsiz köpekler, 14 tane kuzuyu telef etti. Manzara karşısında gözyaşlarına boğulan Gökmen, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvuru yaparak kendisine yardımcı olunmasını istedi. Gökmen'in ağılında incelemelerde bulunan ekip, yaraların sarılması için harekete geçti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından satın alınan kuzulu 10 koyun bugün kamyonetle kapısına kadar getirilerek Antalya büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından teslim edildi. Kapısında bir kamyonet dolusu kuzulu koyun gören Gökmen ise duygu dolu anlar yaşadı.
"Siz arayınca sahipsiz olmadığımızı anladım"
Başkan Muhittin Böcek ve ekibi bahçede karşılayan Gökmen, "Sabah saatlerinde yem vermeye girdim. 3 tane sokak hayvanı hayvanlarımı telef ettiğini gördüm. Manzara karşısında ne olduğunu şaşırdım. Sağıma bakıyorum kuzum yerde soluma bakıyorum kuzum yerde. Siz beni aradınız, sağ olun başkanım. Kepez Belediye Başkan Adayımız Mesut Kocagöz de aradı. Siz arayınca sahipsiz olmadığımızı anladım. Emeklerim gitmişti. Ne yapacağım derken gereken yerlere başvuru yaptım. Siz arayınca bir başka mutlu oldum. Allah sizden razı olsun, ne anam ne de babam var. Ben bundan sonra her zaman sizin yanınızdayım başkanım. Ben sizin kötü gün dostu olduğunuzu gördüm. Ben bugün aslında 10 tane kuzu bekliyordum, sürpriz yapılarak 10 tane de koyun geldi. Benim yüzüm güldü" dedi.
"10 tane koyun ve 10 tane kuzumuzu kardeşimize verdik"
10 koyun ve kuzuyu bizzat elleriyle teslim eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, "Umarım bundan sonra daha güzel günlerde karşı karşıya geliriz. Allah hepinizin yardımcısı olsun biz her zaman sizin yanınızdayız. Biz sizlerden birisiyiz. Umarım bundan sonra bir şey olmaz. Biz göreve gelmeden önce üretim yapan tüm vatandaşlarımızın dertlerine derman olacağımızı söyledik. Örneğin 50 ton suyu 50 TL yaptık. Buna benzer projelerimizle bütün vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Antalya'mız turizmin olduğu kadar tarımında başkentliğini üstleniyor. Yerelden kalkınma projesi kapsamında desteklerimiz devam edecek. 10 tane koyun ve 10 tane kuzumuzu kardeşimize verdik. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" sözlerine yer verdi.
300 kilogram yem de verildi
Diğer taraftan 10 koyun ve kuzunun yanından Mustafa Gökmen'e 150 kilogram kesif ve 150 kilogram arpa olmak üzere 300 kilogram yem ve 40 metre uzunluğunda tel de verildi. Vatandaşların Başkan Böcek'e ilgisi ise fazla oldu. Kamyondan indirilen koyun ve kuzular Başkan Muhittin Böcek tarafından Gökmen'e teslim edildi. Vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Böcek'e yufka yapan kadınlar tarafından gözleme ikram edildi. - ANTALYA
Son Dakika › Yerel › Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırısında 10 kuzu telef oldu - Son Dakika
Komedyen Özkan Çelik, İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında vurulmasıyla ilgili yaptığı şakadan dolayı ölüm tehdidi almaya başladı. "İlk sahnende seni mermi manyağı yapacağım. İbo'nun selamı var" yorumunu yayınlayan komedyen, yasal yollara başvurdu.
8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar cezaevinde çok sayıda genç avukatla görüşme yaptığı iddiaları sonrası Erzurum'dan Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne nakledilmişti. Avukat ağıyla ilgili detaylara ulaşılan Oktar'ın 16 Şubat-22 Mart 2023 tarihleri arasında 252'si 21 kadın avukatla olmak üzere toplam 290 görüşme yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan Oktar'ın bazı kadın avukatlarla görüştüğü sırada kamera açılarının değiştirildiğinin de soruşturma dosyasında yer aldığı ifade ediliyor.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sonucu en çok merak edilen illerden biri de Ankara... Yapılan son ankette Mansur Yavaş'a destek vereceklerin oranı yüzde 41.4 olarak belirlenirken tercihini Turgut Altınok'tan yanan kullananların oranı ise yüzde 37.5 oldu.
İkinci el araç almak isteyenler, ilkbaharla birlikte fiyatların artacağı endişesi taşıyor. Seçim öncesi mi, yoksa seçim sonrası mı araç almanın daha uygun olduğu konusunda kararsızlar. Uzmanlar, araç almak için yazın beklenmemesi gerektiği konusunda uyarıyorlar.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun TV programına çıkma teklifine yanıt veren Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, samimiyet çağrısı yaptı. İmamoğlu'nun teklifine 'evet' demesi için önce İstanbul'un sorunlarını çözmek adına samimiyet göstermesi gerektiğini söyledi.
İstanbul Emniyeti bu sabah düzenledikleri "Mahzen-2" operasyonuyla "Çirkinler" olarak bilinen organize suç örgütünü çökertti. 47 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkarken, şüphelilerin geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'e ait işyerini de kurşunlayan kişiler olduğu belirlendi.
Ebru Gündeş ile Dubai'de sessiz sedasız evlenen Murat Özdemir'in eski Selin Kabaklı sessizliğini bozdu. Kandırıldığını ve aldatıldığını söyleyen Kabaklı, ''Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ebru ve Murat'ın şovunu gülerek izliyorum'' dedi.
Milli imkanlarla geliştirilen Roketsan ÇAKIR Seyir Füzesi, yeni bir atış testini daha başarıyla tamamladı. AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR, hedefini tam ortasından vurdu. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Türk Havacılığının altın çağı' notunu düştü.
22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings, bir barda tanıştığı aktör Leonardo Di Caprio'nun cinsel ilişki esnasında kulaklık takıp müzik dinlediğini itiraf etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?