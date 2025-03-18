Antalya\'da şehit aileleri ve gazilere devlet övünç madalyası verildi

Antalya'da 2 şehit ailesi ve 5 gaziye Devlet Övünç Madalyaları ve Berat Belgeleri, Vali Hulusi Şahin tarafından takdim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcih Töreni'nde, 2 şehit ailesi ve 5 gaziye madalya ve beratları Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla düzenlenen törenle takdim edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

"Hepimizin ortak duygusu vatan hizmetidir"

Vali Şahin yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin fedakarlıklarıyla Türk milletinin kahramanı olduğunu ifade ederek, "Devlet Övünç Madalyası bir insanın alabileceği en yüksek, en onurlu ve en şerefli madalyadır. Aynı zamanda, bir insanın ailesine bırakabileceği en kıymetli mirastır. Bu madalyaların arkasında büyük fedakarlıklar ve eşsiz kahramanlıklar vardır. Onları, Türk milletinin bir şeref nişanesi ve şükran belgesi olarak kabul ediniz. Şehitlerimiz, en büyük fedakarlığı yaparak, sahip oldukları en kıymetli varlığı olan canlarını millet uğruna feda etmişlerdir. Gazilerimiz ise vatan için bedenlerini ve uzuvlarını gözlerini kırpmadan ortaya koymuşlardır. Hepimizin ortak duygusu vatan hizmetidir. Türk milleti, vatanı, bayrağı ve mukaddesatı uğruna canını vermekten hiçbir zaman geri durmamış bir millettir. Bizi millet yapan, bu inanç ve bu fedakarlık duygusudur" dedi.

Konuşmaların ardından, 2 şehit ailesi ve 5 gaziye Devlet Övünç Madalyaları ve Berat Belgeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Vali Hulusi Şahin tarafından takdim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törene Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra, Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Garnizon Komutanı Hasan Basri Erkuzu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, şehit ve gazi aileleri katıldı. - ANTALYA