Antalya\'da Sel Felaketinin Ardından Büyükşehir Belediyesi Çalışmalarını Sürdürüyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, yoğun sağanak yağış nedeniyle kentin bazı bölgelerinde meydana gelen su baskınlarının ardından yaraları sarmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, 1450 personel, 290 araç ve iş makinesiyle sahada vatandaşın yanında olurken, ekipler de gece boyunca trafiğe kapanan alt geçitleri ulaşıma açtı. İtfaiye ekipleri 1678 vakaya müdahale ederken, 636 vatandaşı mahsur kaldığı evlerden tahliye etti. Selin vurduğu mahallelerde temizlik ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra afetten etkilenen vatandaşlara çorba ve sıcak yemek ikramı devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 12 saatte metrekareye 330 kilogram yağışın düştüğü kentte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek koordinasyonundaki Büyükşehir Afet Koordinasyon Merkezi, 1450 personel, 290 araç ve iş makinesiyle selin etkili olduğu Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı'nda olumsuzluklara müdahale ederken, vatandaşların da yaralarını sarmaya çalışıyor.

ALT GEÇİTLER TRAFİĞE AÇILIYOR

Büyükşehir ekipleri, gece boyunca selin ardından araç trafiğine kapanan alt geçitleri açmak için yoğun bir çaba sarf etti. Diğer kurumlarla koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalarda motopomplarla altgeçitlerdeki su tahliyesi gerçekleştirildi. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalar sonrası Gıyasettin Keyhüsrev, Tonguç, Otogar ve Falez alt geçitleri trafiğe açıldı. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, suyla dolan Çallı ve TEDAŞ alt geçitlerindeki suyun tahliyesine de devam ediyor. Temizlik çalışmalarının ardından alt geçitler gün içinde trafiğe açılacak.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN ANINDA MÜDAHALE

Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, 1678 vakaya müdahale ederken, 636 vatandaşı mahsur kaldığı evlerinden tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin, su basan ev, okul, kamu kurumu ve iş yerlerinde su tahliye işlemleri devam ediyor. Fen İşleri ekipleri de bozulan yollarda ve kaldırımlarda onarım yapıyor.

TEMİZLİK VE İLAÇLAMA ÇALIŞMASI

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri, sokak sokak temizlik yaparak ve selin biriktirdiği atıkları kaldırarak, selin izlerini silmeye çalışıyor. Çevre Sağlığı ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de sel bölgesinde hastalıklara neden olabilecek, sinek, haşere ve kemirgen üremesine karşı ilaçlama çalışması yürütüyor. Temizlik ekipleri ayrıca su basan evlerin temizliğine de vatandaşlara yardımcı oluyor.

GIDA VE KIYAFET DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, selin en sert vurduğu mahallelerden Yeşildere'de vatandaşlara sabah çorba, öğle ve akşam 3 çeşit sıcak yemek ikramı yapıyor. Afetzedelere su ve ekmek yardımı da sürüyor. Suyun çekilmesinin ardından sosyal hizmet uzmanları vatandaşın evlerinde hasar tespiti yaparak, eşya, kıyafet, gıda desteğinde bulunacak. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de Aksu Yurtpınar ve Kepez Altınova ve Gaziler mahallelerinde hasar gören seralarda hasar tespiti yapacak.