Antalya\'da Sürdürülebilir Mobilite İçin Batarya Değişimi Konferansı Düzenlendi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Sürdürülebilir Mobilite için Batarya Değişimi konferansı düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Avrupa Komisyonu'nun sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusundaki bilinçlendirme girişimlerinden olan "Avrupa Hareketlilik Haftası" tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanıyor. Kentleri ve yerel yönetimleri sürdürülebilir ulaşım yöntemlerine teşvik etmeyi amaçlayan hafta boyunca karbon salınımının azaltılmasına yönelik neler yapılabileceği konusunda vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Antalya'nın 2030 kentsel hareketliliği anlatıldı

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde "Migris Projesi" Sürdürülebilir Mobilite için Batarya Değişimi Mikro- Konferans düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz sürdürülebilir ulaşımın anahtar konularından biri olan batarya değişimi ve yenilikçi mobilite çözümlerine odaklanarak katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği İlişkileri ve Proje Şube Müdürü Güliz Yaman, "Ev sahipliğimizde ve Migris projesi kapsamında düzenlenen Sürdürülebilir Mobilite için Batarya Değişimi konferans düzenledik ve kurumlarla bir araya geldik. Konferansta Antalya'nın 2030 kentsel hareketliliğini anlatan bir sunum gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

"Sürdürülebilir ulaşımda öncü belediye"

Konferansta konuşan Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği Kurucusu Berkan Bayram, "Avrupa Birliğinin projeleri Türkiye'de bu şekilde gerçekleştirilmesi oldukça önemli. Antalya Büyükşehir Belediyesi başlattığı birçok projeyle diğer belediyelerden önde geliyor. Bu projelerden bazıları Elektrikli Otobüsleri filolarına entegre etmesi, bisiklet yollarını geliştirmesi ve elektrikli araç şarj istasyonlarına önem vererek desteklemesidir. Bu sayede Antalya Büyükşehir Belediyesi diğer belediyelere de önderlik ediyor. Bu tarz etkinlikler yurtdışından gelen katılımcıların katkılarıyla ve farklı görüşlerin paylaşılmasıyla daha değerli ve zengin hale geliyor" dedi.

"Teknoloji ve yenilenebilir enerjiyle daha temiz bir gelecek"

Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat ise, "Antalya Büyükşehir Belediyemizin teknolojiyi yakından takip edip gelişmelerle birlikte daha az karbon ve gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakılabilmek adına bu çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla doğaya salınan karbon minimuma indiriliyor" diye konuştu. - ANTALYA