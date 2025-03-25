Antalya\'da Terör Gazisi Gazi İlhan Uçar Askere Törenle Defnedildi

Antalya'da trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 53 yaşındaki Serik'li terör gazisi İlhan Uçar, memleketi Serik ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.

Antalya'da 18 Mart'ta geçirdiği kaza sonrası Antalya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan ve 6 gün sonra yaşamını yitiren Gazi İlhan Uçar için Serik'e bağlı Dikmen Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi.

Cenazeye Vali Hulusi Şahin, Kaymakam Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Serik Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Duman, İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, askeri ve sivil erkan ile vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın kıldırdığı namaz sonrası Gazi İlhan Uçar'ın cenazesi Dikmen Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye katılan Vali Hulusi Şahin ve beraberindeki protokol, gazinin evinde ailesine baş sağlığı diledi. - ANTALYA