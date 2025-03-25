Antalya'da Terör Gazisi Gazi İlhan Uçar Askere Törenle Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya'da Terör Gazisi Gazi İlhan Uçar Askere Törenle Defnedildi

Antalya\'da Terör Gazisi Gazi İlhan Uçar Askere Törenle Defnedildi

Antalya'da trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 53 yaşındaki terör gazisi İlhan Uçar, memleketi Serik'te askeri törenle defnedildi. Törene vali, kaymakam, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

25.03.2025 14:40  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 53 yaşındaki Serik'li terör gazisi İlhan Uçar, memleketi Serik ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.

Antalya'da 18 Mart'ta geçirdiği kaza sonrası Antalya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan ve 6 gün sonra yaşamını yitiren Gazi İlhan Uçar için Serik'e bağlı Dikmen Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi.

Cenazeye Vali Hulusi Şahin, Kaymakam Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Serik Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Duman, İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, askeri ve sivil erkan ile vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın kıldırdığı namaz sonrası Gazi İlhan Uçar'ın cenazesi Dikmen Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye katılan Vali Hulusi Şahin ve beraberindeki protokol, gazinin evinde ailesine baş sağlığı diledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, antalya, trafik, Yerel, Yaşam, Tören, Terör, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Terör Gazisi Gazi İlhan Uçar Askere Törenle Defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler

15:35 Şişli’deki kent lokantaları neden kapalı Dikkat çeken 19 Mart detayı Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı
15:16 Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
14:03 Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
21:13 Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
20:45 İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
20:38 Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
20:17 İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
20:16 BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
20:01 Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
19:46 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 15:54:36. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Terör Gazisi Gazi İlhan Uçar Askere Törenle Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement