Antalya\'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görerek motosiklet sürücüsünün yardımına koşan bir vatandaş, yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınana kadar başından ayrılmadı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1385 sokak ile 1408 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Durmuş Ö'nün kullandığı 07 BTR 306 plakalı motosiklet sokak kesişimine geldiğinde Ercan İ.'nin idaresinde ki 07 BMU 675 plakalı Opel marka araç ize çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak motosikletten düşen Durmuş Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, motosiklet sürücüsünün yardımına koşan bir vatandaş yaralı sürücü ambulansa alınana kadar başından bir an olsun ayrılmadı. Yaralı motosiklet sürücüsü Durmuş Ö. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.