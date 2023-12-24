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Antalya'da vatandaşlar terörü protesto etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde taraftar dernekleri ve Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) öncülüğünde toplanan yüzlerce vatandaş, terörü protesto etti.

Antalya\'da vatandaşlar terörü protesto etti
24.12.2023 - 20:55,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde taraftar dernekleri ve Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) öncülüğünde toplanan yüzlerce vatandaş, terörü protesto etti.

Yurt genelinde olduğu gibi Alanya'da da halk son günlerde artan terör olaylarına tepki gösterdi. Galatasaray taraftar grubu Ultraaslan'ın Alanya temsilcisi Muhammed Furkan Çelik ve Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) Başkanı Kemal Yetgin'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine yüzlerce vatandaş Atatürk büstü önünde toplandı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftar derneklerinin üyelerinin de katıldığı protesto gösterisine taraftarlar takımlarının formalarını giyerek geldiler. Türk bayrağı, takımlarının flamaları ve Atatürk posteri açan vatandaşlar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Emniyet güçleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

"Şehitlerimize olan vefamız onları asla unutmamaktır, unutturmamaktır"

Toplanan gruplar adına ilk konuşmayı yapan Ultraaslan'ın Alanya temsilcisi Muhammed Furkan Çelik, derin bir üzüntü içinde olduklarını belirterek, "Şunu belirtmeliyiz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin asil Türk evlatları olarak bu vatan uğruna yüce şehitlerimiz gibi seve seve canımızı vermeye hazırız. Bugün burada renkler farketmeksizin bizleri birleştiren yegane temel bir ruhtur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır' sözünü bugün burada farklı renklere gönül vermiş insanlar olarak bir bütün halde dünyaya bir kez daha göstermek için toplanmış bulunmaktayız. Son zamanlarda bizim için canlarından, kanlarından, hayatlarından vazgeçen aziz şehitlerimizin eski günlerdeki kadar gündeme gelmemesi, televizyon ve gazetelerde yeteri kadar yer bulmaması, bir rakamı şehit ailesi için büyük iken, bugünlerde rakamlarla hatırlanması bizleri derinden üzmekte ve rahatsız etmektedir. Şehitlerimize olan vefamız onları asla unutmamaktır, unutturmamaktır. Bizler bir kez daha yüce Türk milletine söz veriyoruz. Asla alışmayacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız. Son olarak yıllardır bu alçak kahpece saldırıları düzenleyen hain terör örgütünü ve terörist sempatizanı olan alçakları sadece kınamak ile kalmıyor, aynı zamanda lanetliyoruz. Bütün cihan bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür, parçalanamaz. Sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) Başkanı Kemal Yetgin ise, içlerinin yandığını ve acılarının büyük olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"12 şehidimizin acısını yaşıyoruz. Önceden bir şehidimiz olsa sokaklara dökülürdük. Şimdi 6 şehit geliyor, 12 şehit geliyor uyuşturulduk, alıştırıldık. Çok kötüye gidiyoruz. Bu vatan bizim, başka gidecek bir yerimiz yok. Vatanımıza hep birlikte sahip çıkıp, gençlerimize örnek olmamız lazım. Ciddi anlamda bizlerin içi yanıyor. Geçmiş yıllarda Alanya'da yaşanan olaylara şahit olanlar ve yaşayanlar var. Burada da PKK sempatizanları vardı. Hamdolsun biz tepkimizi gösterdik, tepki göstermeye de devam edeceğiz. Şehitler ölmez, vatan da bölünmez. Bu vatan bizim ve vatanımıza sahip çıkalım." - ANTALYA

Kaynak: İHA
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