Antalya\'da Yağış Öncesi Temizlik Çalışması

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Ölen eşine hayata döndürebilmek için böyle çırpındı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya'nın Muratpaşa, Aksu, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı, Serik, Kumluca ve Kemer ilçeleri için yaptığı sarı kod uyarısının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, alt geçitlerde ve yağmur suyu giderlerinde sabah saatlerinden itibaren temizlik çalışması yaptı.

Geçen günlerde kentte yaşanan selin izlerini silmeye çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muratpaşa, Aksu, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı, Serik, Kumluca ve Kemer ilçeleri için sarı kod uyarısı üzerine harekete geçti.

Sağanak yağışın öğle saatlerinden itibaren kentte etkisini artıracağının belirtilmesi üzerine ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, alt geçitlerde temizlik çalışması yaptı. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen çalışma kapsamında olası bir tıkanıklığa karşı alt geçitlerdeki giderler ve yağmur suyu giderleri kontrol edilerek, tazyikli su ile temizlendi.