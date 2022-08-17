Antalya'dan geldi sokak sokak dolaşıp kayıp kardeşini arıyor - Son Dakika
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Antalya'dan geldi sokak sokak dolaşıp kayıp kardeşini arıyor

17.08.2022 09:22
Antalya'dan geldi sokak sokak dolaşıp kayıp kardeşini arıyor

Antalya'da yaşayan Abdullah Altun şizofreni hastası olan 34 yaşındaki kardeşi İrfan Altun'u tedavi için getirdiği İstanbul Sultangazi'de hastaneye götürdüğü esnada bir anlık dalgınlık sonucunda kaybetti.

Antalya'da yaşayan Abdullah Altun şizofreni hastası olan 34 yaşındaki kardeşi İrfan Altun'u tedavi için getirdiği İstanbul Sultangazi'de hastaneye götürdüğü esnada bir anlık dalgınlık sonucunda kaybetti. Günlerdir kardeşinden gelecek güzel haberleri bekleyen Altun sokak sokak gezerek elindeki afiş ile kardeşini arıyor. Altun kardeşini bulan ya da haber veren kişiye 10 bin TL ödül vereceğini belirtti.

Antalya'da yaşayan Abdullah Altun şizofreni hastası olan 34 yaşındaki kardeşi İrfan Altun'u tedavi için getirdiği İstanbul Sultangazi'de hastaneye götürdüğü esnada bir anlık dalgınlık sonucunda kaybetti. Günlerdir kardeşinden gelecek güzel haberi bekleyen Altun sokak sokak gezerek elindeki afiş ile kardeşini arıyor. Kardeşini bulan ya da haber alan kişiye 10 bin TL ödül vereceğini belirten Altun "Kardeşim şizofreni hastası ayın 8'inde tedavi amacı ile İstanbul'a getirdim saat 13.00 sıralarında evden çıktık ve tedaviye gidiyorduk. Teyzem yanımdaydı kendisi geride kalınca ona yardım etmek istedim o esnada bir telefon geldi ve bu esnada benim dikkatim dağıldı. Kardeşimi kuzenim ile sanıyordum o ise benimle sanıyormuş telefonu kapatınca kardeşimin kaybolduğunu fark ettim. O günden beri arıyorum ve bakmadığım yer kalmadı. İlk günler telefonlar gelmeye başladı umutlandık ama her gittiğimiz noktada kendisi bir adım önde olduğu için bulamadık. Son günlerde telefonlarda kesilince umudum kesilmeye başladı. Akli dengesi yerinde değil ve nasıl yaşıyor nasıl geçiniyor aklım almıyor" dedi.

Abdullah Altun "Buradaki yerel basındaki arkadaşlar ile irtibat kurduk sağ olsunlar ellerinden gelen yardımı bizden esirgemediler ve bütün fotoğraflarını paylaştılar. İlk günlerde duyarlı vatandaşlardan telefonlar geliyordu ama kardeşimi ararken arayıp kardeşini bulundu mu diyerek dalga geçenler ve telefonu yüzüme kapatanlar oluyor. Benim zaten uyku düzenim kalmadı yemekten kesildim üstüne böyle dengesiz insanlar ile karşılaşıp benimle alay etmeleri gerçekten çok üzüyor. Kendisinin halen buralarda olduğuna eminim ve onu bulana kadar da gitmeyeceğim. Yeter ki bir an önce onu bulayım onun için tüm gücümü kullanıp sonuna kadar aramaya devam edeceğim. Ben sadece izleyenlerden yardım istiyorum. Eğer kardeşimi bulan olur ve bizimle irtibat kuranlar olur ise kendisine 10 bin TL ödül vereceğim. Kardeşimi görenler lütfen benimle irtibat kursun Allah rızası için" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Abdullah Altun, Sultangazi, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'dan geldi sokak sokak dolaşıp kayıp kardeşini arıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'dan geldi sokak sokak dolaşıp kayıp kardeşini arıyor - Son Dakika
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