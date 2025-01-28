Antalya'da Yılın İlk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Antalya'da Yılın İlk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Antalya\'da Yılın İlk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Antalya'daki 703 proje ve yatırımların durumu ele alındı. 2024 yılı itibarıyla projelere toplam 133 milyar 929 milyon TL yatırım yapılması planlanıyor.

28.01.2025 21:30  Güncelleme: 21:45
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Antalya'da yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Şahin, il genelinde bedeli 133 milyar 929 milyon TL olan 703 adet proje üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Antalya genelindeki yatırımların durumları, tamamlanan projeler ve devam eden çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı. Kentte 2024 yılı sonu itibarıyla 703 proje üzerinde çalışıldığını açıklayan Vali Şahin, "Bu projelerin 431 adedi genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 272 adedi ise belediyelerin imkanlarıyla gerçekleştirildi. Bedeli 133 milyar 929 milyon TL olan bu projelerin 2024 yılı ödenekleri ise 27 milyar 219 milyon TL'dir. 2024 yılı sonu itibarıyla 23 milyar 499 milyon TL harcama yapılarak, yüzde 86 oranında nakdi gerçekleşme sağlandı" dedi.

Genel ve özel bütçeli kuruluşlar 431 adet proje üzerinde çalıştı

Genel ve özel bütçeli kuruluşlarca üzerinde çalışılan 431 adet projenin bedelinin 118 milyar 231 milyon TL olduğunu ifade eden Vali Şahin, "2024 yılı ödenekleri toplamı ise 17 milyar 578 milyon TL tutarında olup, bu projelere 2024 yılı sonu itibarıyla 15 milyar 343 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 87 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" diye konuştu.

Belediyeler tarafından yürütülen 272 adet proje bedelinin 15 milyar 698 milyon TL olduğunu belirten Vali Şahin, "Bu projelerin 2024 yılı ödenekleri toplamı ise 9 milyar 641 milyon TL olup, yıl sonu itibarıyla 8 milyar 155 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 85 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

Yatırımcı kuruluşlar ile belediyelerin gerçekleştirdiği yatırımlarda nakdi gerçekleşmenin 7 milyar 548 milyon TL harcama tutarı ile en çok ulaştırma-haberleşme sektöründe olduğunu belirten Vali Şahin, ikinci sırada 6 milyar 506 milyon TL harcama tutarı ile diğer kamu hizmetleri sektörünün, üçüncü sırada ise 2 milyar 172 milyon TL harcama tutarı ile tarım sektörünün olduğunu ifade etti.

326 proje tamamlandı

703 projeden 326'sının tamamlanarak hizmete alındığını, 16 projenin tasfiye edildiğini ve 50 projenin ihale aşamasında olduğunu belirten Vali Şahin, 69 projeye henüz başlanmadığını, 242 projenin de halen devam ettiğini ifade etti.

Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sunum gerçekleştirildi. Vali Hulusi Şahin başkanlığındaki toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Yılın İlk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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