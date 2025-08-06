Antalya'da iki dönem belediye başkanlığı yapan Selahattin Tonguç hayatını kaybetti.
Antalya'da 1973-1980 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan Selahattin Tonguç, 84 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tonguç, 28 Temmuz'da hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tonguç, 8 gün süren sürecin ardından dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Tonguç'un ölüm haberi büyük üzüntüyle karşılanırken, cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA
Son Dakika › Yerel › Antalya'nın Eski Belediye Başkanı Selahattin Tonguç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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