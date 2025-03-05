Antalya'nın Fethinin 818. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Antalya'nın Fethinin 818. Yıl Dönümü Kutlandı

Antalya\'nın Fethinin 818. Yıl Dönümü Kutlandı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın fethinin 818. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konferansa katılarak, fetih süreci ve Akdeniz'in stratejik önemi hakkında konuştu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in onur konuğu olduğu etkinlikte, Fetih Kitabeleri Sergisi de açıldı.

05.03.2025 13:01  Güncelleme: 13:03
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın fethinin 818. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Antalya'nın Fethi Konferansına katıldı.

Antalya'nın fethinin 818. yıl dönümü dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen konferansın onur konuğu, tarih alanında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Haşim Şahin oldu.

Konferansta, Antalya'nın Selçuklu hakimiyetine girişi, dönemin siyasi ve askeri şartları, fetih süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı. Konferans öncesinde Fetih Kitabeleri Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Selçuklu kitabelerinin yer aldığı sergi, ziyaretçiler tarafından gezildi.

"Topraklarımızı korumanın yegane yolu, denizlerimizi korumaktır"

Konferansta yaptığı konuşmada Akdeniz'in her açıdan kritik bir coğrafya olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Antik Çağ'da ve Orta Çağ'da ticaret, ekonomi ve medeniyetler Akdeniz'in etrafında şekillenmiştir. Türk milleti, Akdeniz'e hakim olduktan sonra imparatorluk olma süreci hızlanmıştır. Topraklarımızı korumanın yegane yolu, denizlerimizi korumaktır. Bu sebeple denizlerimize 'Mavi Vatan' diyoruz. Eğer Akdeniz'e hakim olmazsanız, dünyaya ve kendi topraklarınıza da hakim olamazsınız. Bu nedenle Akdeniz, yalnızca ekonomik açıdan değil, her anlamda stratejik bir denizdir. Bizler, fethettiğimiz topraklarda hakimiyetimizi ilim, irfan ve kültürle sürdürdük ve 800 yılı aşkın bir süredir bu coğrafyada varız. Dünya var oldukça da Akdeniz'de ve bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konferansın ardından Vali Hulusi Şahin, Prof. Dr. Haşim Şahin'e plaket takdim etti.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen programa; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Büşra Özdemir, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, Prof. Dr. Haşim Şahin, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'nın Fethinin 818. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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