Antalya Valisi Yazıcı: "Bu şehrin kolları bir şekilde turizme çıkıyor" - Son Dakika
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Antalya Valisi Yazıcı: "Bu şehrin kolları bir şekilde turizme çıkıyor"

12.06.2022 00:58
Antalya Valisi Yazıcı: "Bu şehrin kolları bir şekilde turizme çıkıyor"

İngiliz milletvekilleri ile görüşen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'nın turizme çok büyük yatırım yaptığını belirterek, "Tarım ve ticarette de olduğu gibi bu şehrin bütün kolları bir şekilde turizme çıkıyor" dedi.

İngiliz milletvekilleri ile görüşen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'nın turizme çok büyük yatırım yaptığını belirterek, "Tarım ve ticarette de olduğu gibi bu şehrin bütün kolları bir şekilde turizme çıkıyor" dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ve beraberindeki İngiliz Milletvekilleri Afzal Khan, Yasmin Qureshi ve İngiltere Bury Belediye Başkanı Shaheena Haroon'ı makamında kabul etti. Ziyarette Antalya ve İngiltere arasındaki turizm ve ticaret faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

"Dünyanın en güzel şehrine hoş geldiniz"

Vali Ersin Yazıcı, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve Müslüman İngiliz Milletvekilleri Afzal Khan, Yasmin Qureshi, Shaheena Haroon'ı turizmin başkenti Antalya'da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünyanın en güzel şehrine hoş geldiniz. Sizleri Antalya'mızda görmekten dolayı mutluyuz. Alanya Ticaret ve Sanayi Odamızın davetiyle buraya geldiniz sefalar getirdiniz. Antalya'mız güneşiyle, kumuyla, deniziyle ve tarihiyle çok özel bir yer. Dünyanın birçok yerinde olmayan güzelliklere sahip bir şehirdir" dedi.

Manchester Gorton Milletvekili Afzal Khan, "Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. 500 bin Türk vatandaşı Büyük Britanya'da yaşıyor. Ayrıca 3 milyon da Müslüman vatandaşı yaşıyor. Türkiye, İngiltere ile çok uzun yıllardır bir ilişki içerisinde biz de bu ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz. Şu anda seyahat imkanlarımız çok fazla ve bunu değerlendirmeliyiz. Bugün çeşitli toplantılar gerçekleştirdik bir de sizinle görüştük. Bunların çok yararlı ve faydalı olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Antalya'da her yol turizme çıkar"

İlk kadın Müslüman Milletvekili olan Yasmin Qureshi, Vali Yazıcı'ya, "İki ülke arasında sadece turizmi geliştirmek değil aynı zamanda ticareti geliştirmek ve ticari faaliyetler yapmak istiyoruz" dedi.

Antalya'nın tarım ve turizm şehri olduğuna vurgu yapan Vali Yazıcı, "Antalya'da tarım da ticaret de, turizme çıkar. Çünkü bu şehrin bütün kolları bir şekilde turizme çıkıyor. 680 bin yatağımız ve 9-10 aylık uzun bir sezonumuz var. Bizim için ve Türkiye'miz için esas olan bu 9-10 aylık turizm sezonunda yataklarımızın dolu olmasıdır. Orayı doldurduğumuzda bizim ticari ve tarımsal faaliyetlerimiz de orayı desteklediği için şehrimiz büyük oranda mutlu oluyor. Bu şehir turizme çok büyük yatırım yaptı. Turizm olmadığında şehrin morali bozuluyor çünkü burada bütün yollar turizme çıktığı için sektör yürümediğinde şehir olumsuz etkileniyor" ifadelerini kullandı.

Hedef: 2019 yılı sayılarının altına düşmemek

Milletvekili Qureshi, Vali Yazıcı'ya Antalya'nın pandemide turizm sezonunu nasıl geçirdiğini ve bu yılki turizm hedeflerini sordu. Vali Yazıcı bu soruya, "2019 yılında sadece havaalanından 15 milyon 800 bin turist geldi. 2020'de 3 buçuk milyon geçen yıl da 9 milyon 100 bin misafirimizi ağırladık. Hedefimiz ise 2019 yılının altına düşmemek" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Ersin Yazıcı, Türkiye, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya Valisi Yazıcı: 'Bu şehrin kolları bir şekilde turizme çıkıyor' - Son Dakika

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