Antalya yerel haberleri... Antalya'da Üzümdere Irmağı kurudu, yavru alabalıklar telef oldu - Son Dakika
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Antalya yerel haberleri... Antalya'da Üzümdere Irmağı kurudu, yavru alabalıklar telef oldu

17.10.2022 23:12

Antalya habere göre Antalya'da Üzümdere Irmağı kurudu, yavru alabalıklar telef oldu Antalya'nın Akseki ve İbradı sınırlarındaki Üzümdere Irmağı, göletler dışında kuruyunca yavru alabalıklar telef oldu.

Antalya'da Üzümdere Irmağı kurudu, yavru alabalıklar telef oldu

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ve İbradı sınırlarındaki Üzümdere Irmağı, göletler dışında kuruyunca yavru alabalıklar telef oldu.

Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen Üzümdere Irmağı'nda göletler dışında su kalmadı. Irmakta yer yer bulunan küçük göletler dışında artık su akmayınca, ırmakta bulunan canlılar da telef oldu. Bölgede yaşayanlar önceki yıllarda kasım ayına kadar su akan ırmakta, son birkaç yıldır bu mevsimlerde kuruma meydana geldiğini belirtti. Irmağın kurumasının nedeni olarak ise yaz yağmurlarının ve sonbahar yağmurlarının vaktinde gelmemesi olarak ifade edildi.

"Eskiden hiç kurumazdı"

Bölge sakinlerinden Ayşe Çelik, eskiden yaz aylarında bile Üzümdere Irmağında az da olsa suyun aktığını söyledi. Bugün ırmaktan bir damla su akmadığını söyleyen Çelik, "Son 5-6 yıldır Üzümdere Irmağının kuruduğunu görüyoruz. Bizim çocukluğumuzda ırmağın kuruduğunu hiç bilmiyoruz. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında ırmak tamamen kurumuştu. Göletlerde bile su yoktu. Bu yıl eylül ayında kurumaya başladı. Şimdi ise damla su akmıyor. Sadece küçük göletler dışında su yok. Sanıyorum yaz yağmurlarının yağmaması Irmağın kurumasının nedeni sanıyorum" dedi.

"Alabalık yavruları telef oldu"

Irmağı kuru şekilde görünce çok üzüldüğünü ifade eden Çelik, "Şu anda burası içler acısı. Irmakta taşların üzerinde yürürken köprü ayağında kalan bir parça çamurlu suyun içinde yavru alabalıkların çırpındığını gördüm. Gerçekten büyük üzüntü yaşadım. Alabalıkların birçoğu ölmüşler. Diri olan alabalık yavrularını su dolu bir şişeye katarak ırmakta bulunan göletin içine saldım. Ağaçların kökleri çıkmış, damla su yok" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Oymapınar, Antalya, İbradı, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya yerel haberleri... Antalya'da Üzümdere Irmağı kurudu, yavru alabalıklar telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya yerel haberleri... Antalya'da Üzümdere Irmağı kurudu, yavru alabalıklar telef oldu - Son Dakika
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