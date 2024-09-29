Gazianteplilerin Destanı Müzeye Taşındı

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Kurtuluş Savaşı döneminde "Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum" düsturuyla sömürgeci Fransa ile dönemin işgalci güçlerine karşı direnen ve topraklarını işgalcilerden kurtaran Gazianteplilerin destansı mücadelesi Şahinbey Milli Mücadele Müzesinde anlatılıyor.

Kurtuluş Savaşı'nda Gazianteplilerin kahramanca yürüttüğü destansı mücadelenin gelecek nesillere aktarılması amacıyla Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilerek müzeye dönüştürülen mağarada Gaziantep'in 11 ay boyunca işgalcilere karşı verdiği mücadele tüm ayrıntılarıyla ziyaretçilerine tekrar yaşatılıyor. Zor şartlar ve imkansızlıklara rağmen kadın, erkek, genç yaşlı 7'den 70'e Antep halkının mazlum milletler adına işgalci Fransızlara karşı kazandığı zaferin üzerinden bir asır geçse de Gaziantepliler, ecdadının verdiği destansı mücadeleyi unutmamak için çocuklarıyla birlikte Antep savunmasının anlatıldığı Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret ediyor. Gazianteplilerin, İngiliz ve Fransız işgaline karşı kahramanca yürüttüğü ve "Gazi" unvanını kazandığı destansı savunmaya dikkat çekilen müzeyi ziyaret eden vatandaşlar, müzeyi gezerken savaş dönemi yıllarına gidiyor.

Şahinbey ilçesinin Şehitler Caddesi'nde bulunan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde, halkın İngiliz ve Fransız işgaline karşı kahramanca yürüttüğü ve "Gazi" unvanını kazandığı destansı savunmayı bire bir yaşayan vatandaşlar, ziyaret esnasında Gaziantep'i işgal eden işgalci askerlerin yaptıkları zulümleri ve acımasızlıkları da şahitlik ediyor. Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara ve İngilizlere karşı tek yumruk olarak dünyaya örnek gösterilecek bir mücadele ortaya koyan Gazianteplilerin, örnek kurtuluş destanının anlatıldığı müzeyi ziyaret eden ziyaretçilere destansı mücadele, bal mumu heykeller, ses efektleri ve profesyonel rehberlerin anlatımıyla gelecek nesillere aktarılıyor.

O döneme ait yaşantının sergilendiği mağarada halkın kullandığı tabanca, tüfek, kılıç, kama, et satırı, kazma, kürek ve nacak gibi birçok tarihi eşya da müzede yer alıyor.

Gaziantep halkı başta olmak üzere kenti ziyarete gelen ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgi gören ve ziyaretçileri hiç eksik olmayan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, hafta sonları yoğun ilgi görüyor.

Açıldığı günden beri ziyaretçi akınına uğrayan ve ziyaretçilerine Antep Savunmasında verilen destansı mücadeleyi tekrar yaşatan müze, Gaziantep halkının yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden kente gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

"Gazzeliler de bizim yüz yıl önce yaşadığımız 70 yıldır yaşıyorlar ve mücadele ediyorlar"

Müzeyi ziyaret eden ziyaretçilerden Yusuf Çoban, "Müzeyi çok gerçekçi yapmışlar, mumdan yapılan heykelleri bile insan gerçek sanıyor. Müzeyi gezdikçe tarihe gidiyorsun, Antep Savunması her yönüyle güzel bir şekilde anlatılmış. İnsan buradaki manzarayı gördüğünde yüz yıl öncesine gidiyor. Antep Savunması döneminde ne zorluklar yaşandığını görebiliyoruz. Allah'a ne kadar şükür etsek azdır. Rabbim Gazze'deki kardeşlerimize de yardım eylesin. Gazzeliler de bizim yüz yıl önce yaşadığımız 70 yıldır yaşıyorlar ve mücadele ediyorlar" dedi.

"Gaziantep'in kurtuluşunda verilen mücadelenin tarihi bir yansıması olmuş"

Müzeyi çok beğendiğini belirten Mustafa Mayda, "Müze gerçekten çok güzel olmuş. Gaziantep'in kurtuluşunda verilen mücadelenin tarihi bir yansıması olmuş. Müze bizi Gaziantep'in geçmiş kültürüne götürdü. Gaziantepli olarak gurur duydum. Bu müzeyi yapanlardan Allah razı olsun. Kurtuluş Savaşı'nda ecdadımız büyük mücadeleler vermiş. Gaziantep'in kolay kazanılmadığını bu müzede görebiliyoruz. Müzeyi gezdikçe duygulanıyoruz, geçmişe gidiyoruz ve ecdadımızı hatırlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Müzeyi gezerken çok duygulandık"

Bartın'dan Gaziantep'i gezmeye geldiğini ve müzeyi çok beğendiğini ifade eden Metin Alaca, "Müzeyi gezerken çok duygulandık. İnsanların o dönem neler yaşadıklarını, neler çektiklerini ve ne şartlarda savaşın kazanıldığını bu tür yerleri gezdiğimizde daha iyi anlayabiliyoruz. Müzeyi gezerken çok geçmiş dönemlere gittik" diye konuştu. - GAZİANTEP