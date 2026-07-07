Antibiyotik Alerjisi İddiası: Suç Duyurusu - Son Dakika
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Antibiyotik Alerjisi İddiası: Suç Duyurusu

07.07.2026 12:33
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İzmir'de 78 yaşındaki adamın antibiyotik alerjisine rağmen uygulanması sonrası yeğeni suç duyurdu.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR) – İzmir'de 78 yaşındaki İsmet Öge'nin, antibiyotik alerjisini sağlık çalışanlarına bildirmesine rağmen antibiyotik uygulandığı, ardından vücudunda yanık ve kararmalar oluştuğunu ileri süren yeğeni Haydar Öge, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü lezyonların enfeksiyon kaynaklı olduğunu açıkladı.

İzmir'de yaşayan Haydar Öge, 78 yaşındaki amcası İsmet Öge'ye antibiyotik alerjisini sağlık çalışanlarına bildirilmesine rağmen antibiyotik uygulandığını ve bu nedenle vücudunda yanık ve kararmalar oluştuğunu iddia ederek, sorumlular hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Haydar Öge, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, amcasının 23 Haziran'da rahatsızlanarak İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğunu belirtti. Haydar Öge, amcasının hastaneye başvurduğu ilk andan itibaren yaşanan süreci, şu şekilde anlattı:

"Amcam İsmet Öge, evden İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendisi yürüyerek geliyor. Soruyorlar 'kimsen var mı' diye o da şu anda kimsesi olmadığını söylüyor. Kendisi 78 yaşında. Hastaneye geliyor kardiyoloji bölümüne yatırıyorlar. Amcam 'antibiyotik alerjim var' demesine rağmen damardan antibiyotik veriyorlar. Nasıl bir antibiyotik ise bir saat sonra vücudunun yüzde 80'i kabarıyor. Sanki fırına sokup çıkartmışlar gibi bir vaziyet alıyor. Hastanede 3-4 gün kalıyor. Bize hastanızın kan değerleri iyi, sağlıklı alıp götürebilirsiniz. Hastaya sadece bir merhem, bir tane de antibiyotik yazıyorlar. Antibiyotik beş bin lira. Kendisi mağdur bir insan, aramızda para toplayıp ilacını aldık. O da yan etki yaptı."

Amcası İsmet Öge'nin Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğünü ve sürece ilişkin suç duyursunda bulunduğunu dile getiren Haydar Öge, "Doktorlardan, hastaneden bu adamı bu hale nasıl getirdiniz diye suç duyurusuna bulundum. Doktorlar bizden kaçıyor. Acile getiriyoruz ağrı kesici yapıp geri gönderiyorlar. Sabah geri getiriyoruz iğne yapıp geri eve götürüyoruz süreç böyle devam ediyor. Şu anda Dokuz Eylül'den ne sonuç çıkacak onu bilmiyoruz, sonucu bekliyoruz. Bir gün benim başıma yarın başka bir hastanın başına gelmeyecek diye bir şey yok. Bu doktorların gerçek doktor olduğunun, diplomalarının, kendilerinin Sağlık Bakanlığı'nın tekrar incelenmesini istiyorum" dedi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıkalamada ise şunlar kaydedildi:

"Hasta nefes darlığı nedeni ile başvurmuş olup Acil Tıp Kliniğince tetkik ve tedavileri yapılarak ilgili kliniklere konsülte edilmiştir. Hasta aynı gün tarihli Kardiyoloji Kliniğine tedavisinin devamı amaçlı yatırılmıştır. Yattığı süre boyunca multidisipliner olarak birçok klinik tarafından değerlendirilmiştir. Hastanın Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde yattığı dönemdeki HBYS notları incelenmiş, ilgili klinik idari sorumluları ile hastanın yatış sürecine ait durum değerlendirmesi yapılmıştır. Hastanın Dekompanse Kalp Yetmezliği nedeni ile yatırıldığı, yapılan tetkiklerinde enfektif markerlarının yüksek olduğu ve ateş yüksekliğinin bulunduğu  tespit edilmiştir. Hastaya mevcut klinik durumuna uygun tedaviler planlanmış ve başlanmıştır. Süreç içerisinde gelişen deri lezyonları Enfeksiyon Hastalıkları, Dermatoloji, Allerji birimlerine danışılmıştır. Çoklu klinik değerlendirmeler sonrasında hastaya 'Stafilokoksik Haşlanmıs Deri Sendromu' ön tanısı koyulmuş ve uygun tedavi başlanmıştır. Mevcut lezyonların enfektif kökenli olduğu konsültasyon notlarında farklı klinikler tarafından belirtilmiştir. Hasta tedavileri sonrasında poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edilmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Antibiyotik Alerjisi İddiası: Suç Duyurusu - Son Dakika

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