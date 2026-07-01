Antikacı Bayram Çağlayan'ın Değerli Buluntuları - Son Dakika
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Antikacı Bayram Çağlayan'ın Değerli Buluntuları

01.07.2026 10:43
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Eskişehir'de antikacı Bayram Çağlayan, merhumların evlerinden eski eşyaları toplayarak geçmişi yaşatıyor.

Eskişehir'de bazı merhumların boşaltılan evlerindeki eski eşyaları davet üzerine gidip toplayan antikacı Bayram Çağlayan, "Bunların her birinin yaşanmışlığı var. Biz bu değerleri tekrar günümüze kazandırmaya çabalıyoruz" dedi.

Uzun yıllardır antikacılık yapan Bayram Çağlayan, vefat eden bazı vatandaşların boşaltılan evlerine yakınları tarafından davet ediliyor. Antika değeri olan eski eşyaları toplayan Çağlayan, geçtiğimiz gün Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde yine bir merhumun evine gitti. Çağlayan, topladığı antika eşyaları üç tekerlekli bir hurdacı arabasına doldurup dükkanına getirdi. Her biri ayrı ayrı yaşanmışlık ve hikaye barındıran eşyalar, görenleri adeta geçmişe doğru zaman yolculuğuna çıkardı.

"Her birinin yaşanmışlığı var"

Bu değerleri tekrar günümüze kazandırmayı amaçladıklarını söyleyen Bayram Çağlayan, "Bu tür malzemeleri elimizden geldiği kadar alıyoruz, restorasyonunu yapıyoruz, insanlara kazandırıyoruz. Bazen ilginç durumlarla karşılaşabiliyoruz. Geçmişte annesi ölen bir vatandaş, bana malzemeler vermişti. Babası öldükten sonra yine malzemeler verdi, evi boşaltacağını söyledi. Baktım, bir kutunun içerisinde rahmetlinin dişi var, 'Bu ne olacak?' dedim, 'Ben bunu da satarım' diye cevap verdi. 'Abla, ya diş satılır mı? Babanın dişi' dedim, 'Ben satarım' dedi. Fiyatını sordum, aldım, kutunun üzerine de, 'Normal hayattayken malınızın değerini bilin, öldüğünüz zaman dişinizi bile satarlar' diye yazdım. Birisi onu oradan kaldırmamı isteyince de kaldırdım. Geçmişinden örnek almayan, geçmişini irdelemeyen, geçmişini yaşamayan geleceğini bulamaz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antikacı Bayram Çağlayan'ın Değerli Buluntuları - Son Dakika

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