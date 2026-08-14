Antikacılık Aşkı: Hamza Abay'ın Yorumu - Son Dakika
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Antikacılık Aşkı: Hamza Abay'ın Yorumu

Antikacılık Aşkı: Hamza Abay\'ın Yorumu
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78 yaşındaki Hamza Abay, antikacılığın yalnızca ticaret değil, geçmişi okuma sanatı olduğunu vurgulayarak, eski eşyaların atılmaması ve tarihi eser kaçakçılığından kaçınılması konusunda uyarılarda bulundu.

Eskişehir'de 20 yılı aşkın süredir antikacılık yapan 78 yaşındaki Hamza Abay, ağabeyinden devraldığı mesleğini ilerleyen yaşına rağmen tutkuyla sürdürüyor. Geçmişin izlerini taşıyan eşyaları meraklılarıyla buluşturan Abay, antikacılığın sadece bir ticaret değil, geçmişi okuma sanatı olduğunu belirtti ve vatandaşlara ellerindeki eski eşyaları çöpe atmamaları, definecilere ise kaçak kazı yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Eskişehir'in Hamamyolu caddesindeki dükkanında yıllardır antika eşya alım satımı yapan Hamza Abay, mesleğe kentin tanınmış antikacılarından olan ağabeyi Ziya Abay'ın teşvikiyle başladı. Zamanla bu işin kendisi için geri dönüşü olmayan bir sevdaya dönüştüğünü belirten Abay, antikacılığın sadece bir ticaret değil, geçmişi okuma sanatı olduğunu söyledi.

"Antikacılık sadece ticaret için yapılmaz, bizimkisi sevdadır"

Ağabeyinin eşi öldükten sonra dükkanı kapattığını ve mesleğe devam etmediğini Abay, ardından Hamamyolundaki dükkanı açarak antikacılığa geri döndüğünü belirtti. Hamza Abay, "Bu iş hobi olarak başlar ama sonra geri dönüşü olmayan bir sevda olur. Çünkü geçmişi okumak kullanılan eşyaları görmekten geçer. Önünüze eski bir eşya geldiğinde 'Acaba bu sofraya kimler oturdu?' diye sorarsınız. Bu işi yapman için tarihe meraklı olman lazım, sırf ticari gözle bakamazsın" dedi.

"Toprak altı devlete aittir, mezar kazmayın"

Tarihi eser kaçakçılığı ve illegal kazılar konusunda definecilere uyarılarda bulunan 78 yaşındaki usta antikacı, yer altı zenginliklerinin topluma ait olduğunu vurguladı. Abay, "Toprak altı dediğimiz olgu, eski medeniyetlerden gelen tarihtir ve devlete aittir. Devlete ait olana kimse el sürmemeli. Bu işe meraklı olanlar gidip mezar kazmasın, tarihi yeraltından çıkarmak için kısa yoldan zenginleşme hayali kurmasın. Şüpheli bir şey gördüklerinde müzeye haber versinler. Kaçak kazı hem kendilerine, hem de topluma büyük zarardır, kanunda da cezası ağırdır" ifadelerini kullandı.

"Eski eşyalarınızı çöpe atmayın"

Vatandaşların evlerinde bulunan eski eşyaların kıymetini bilmesi gerektiğini de kaydeden Abay, "Geçmişte kalan bu güzel zenginlikler hepimizindir. Birçoğu kıymetini bilmeyip çöpe atıyor. Kendilerine yaramıyorsa getirsinler, biz değerinde alıyoruz. Bakırın, gümüşün bir değeri var. Yeter ki bu kültür yok olmasın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür, Yaşam, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antikacılık Aşkı: Hamza Abay'ın Yorumu - Son Dakika

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