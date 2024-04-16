Antiochia Ad Cragum Antik Kenti, 'Geleceğe Miras Projesi' ile Yeniden Ayağa Kalkacak - Son Dakika
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Antiochia Ad Cragum Antik Kenti, 'Geleceğe Miras Projesi' ile Yeniden Ayağa Kalkacak

Antiochia Ad Cragum Antik Kenti, \'Geleceğe Miras Projesi\' ile Yeniden Ayağa Kalkacak

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Antiochia Ad Cragum Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında kazı ve restorasyon çalışmalarıyla yeniden canlanacak. Bakanlık tarafından 60 milyon 480 bin TL ödenek ayrılan antik kentte yapılacak çalışmalar, Sütunlu Cadde, Persistili Avlu ve Ortaçağ Kalesi gibi alanları kapsayacak. Bu projelerle birlikte Gazipaşa'nın turizm potansiyeli artacak.

16.04.2024 17:25
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Güneyköy Mahallesi Nuhotyeri mevkisinde bulunan Antiochia Ad Cragum Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Geleceğe Miras Projesi"yle yeniden ayağa kalkacak.

Gazipaşa'da, tarihi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Antiochia Ad Cragum Antik Kenti'nde bakanlık tarafından kazı ve restorasyon çalışması başlatıldı. Cumhurbaşkanı Kararı veya Bakanlar Kurulu Kararı ile yürütülen arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının daha verimli getirilmesi için hayata geçirilen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Antiochia Ad Cragum Antik Kenti'nde yapılacak kazı ve restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 60 milyon 480 bin TL ödenek ayrıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü tarafından antik kentte yapılacak kazı, konservasyon, konsolidasyon, anastylosis ve çevre düzenleme çalışmaları resmen başlatıldı.

60 milyon 480 bin TL ödenek çıkartıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antiochia Ad Cragum Antik Kenti'nde yapılacak çalışmalar için 60 milyon 480 bin TL ödenek çıkartıldı. Antik kentin yeniden ayağa kaldırılması ve turizme kazandırılması için başlatılan 1. Etap kazı çalışmaları Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak ve ekibince gerçekleştiriliyor. Antik kentte yapılacak çalışmalarla, antik kent içinde bulunan Sütunlu Cadde'nin güneybatı, kuzeybatı, güneydoğu ve kuzeydoğusu ile Sütunlu Cadde'nin zemininde kazı, konservasyon, konsolidasyon, anastylosis ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacak. Buradaki çalışmalar, 3 etap şeklinde gerçekleştirilecek.

Persistili avlu ve çevresi de düzenlenecek

Bakanlık tarafından çıkartılan 60 milyon 480 bin TL ödenek ile antik kent içinde bulunan Persistili Avlu ve çevresi de düzenlenecek. Yapılacak kazı işi kapsamında Persistili Avlu'nun güneybatı, kuzeybatı, güneydoğu ve kuzeydoğusunda kazı, konservasyon, konsolidasyon, anastylosis ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Ortaçağ Kalesi "A" Yapısı'nda çalışma yapılacak

Yine bakanlık tarafından çıkartılan milyonluk ödenek kapsamında Trikonkhos (Üç Yapraklı Yonca) Planlı Yapı ile Antiochia Ad Cragum Antik Kenti içinde bulunan Ortaçağ Kalesi "A" Yapısı ve kale çevresinde kazı, konservasyon, konsolidasyon, anastylosis ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. Kale çevresi ve içinde bitki temizliği yapılarak, Antiochia Ad Cragum Antik Kenti yeniden ayağa kaldırılacak ve turizme kazandırılacak.

AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ramis Yiğit, bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Geçtiğimiz aylarda Gazipaşa'yı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Gazipaşa için verdiği sözleri hatırlatan Başkan Yiğit, "Sayın Bakanımız Nuri Ersoy'un ilçemize söz verdiği yatırımların başlamasının sevincini yaşıyoruz" diyerek, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. Yiğit, "Antik Çağ'da Dağlık Kilikya olarak bilinen bölgede ve Akdeniz kıyısına konumlanan Antiochia Ad Cragum Antik Kenti, Gazipaşa ilçesi Güneyköy Mahallesi sınırları içinde yer alan, eşsiz güzellikleri barındıran tarihi bir mekanımız, mirasımız. Bir süre önce ilçemizde bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un ilçemize söz verdiği yatırımların başlamasının sevincini yaşıyoruz. Güneyköy'ünü bir cazibe merkezi haline getirecek projeler hayata geçiyor. Antiochia ad Cragum Antik Kenti Koordinatör Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak ve ekibinin yaptığı çalışmaları yerinde görmek için kazı ekibini ziyaret ettik. Çalışmalarında kendilerine kolaylık diledik. Gazipaşa'mıza yapılan bu yatırımlar için başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Antalya milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımız Sayın Ali Çetin'e ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu'na teşekkürlerimizi sunuyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antiochia Ad Cragum Antik Kenti, 'Geleceğe Miras Projesi' ile Yeniden Ayağa Kalkacak - Son Dakika

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