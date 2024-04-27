Apartmanın üçüncü katından düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Apartmanın üçüncü katından düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katından yere düşen 3 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yaralı çocuk, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra Konya'ya sevk edildi.

27.04.2024 20:06  Güncelleme: 20:08
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Apartmanın üçüncü katından düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katından yere düşen çocuk yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi 40871 Nolu Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, 3 yaşındaki G.S. isimli kız çocuğu üçüncü kattaki evlerinin penceresinden yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kız çocuğu ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. G.S. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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