APP Plaka Uyarısı: Plakalarınızı Değiştirin! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

APP Plaka Uyarısı: Plakalarınızı Değiştirin!

APP Plaka Uyarısı: Plakalarınızı Değiştirin!
08.03.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da APP plaka sahiplerine 1 Nisan 2026'ya kadar plakalarını değiştirmeleri uyarısı yapıldı.

Aydın'da araçlarında kamuoyunda 'APP plaka' olarak bilinen standart dışı plaka bulunan vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, özellikle esnaf ve araç sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için 1 Nisan 2026 tarihine kadar plakalarını mevzuata uygun hale getirmeleri gerektiğini belirterek bilgilendirmede bulundu.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, kalın puntolu, mühürsüz ve karekodsuz olarak kullanılan ve 'Amerikan Pres Plaka (APP)' olarak bilinen plakaların standart dışı olduğunu hatırlattı. Künkcü, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda 1 Nisan 2026 tarihine kadar denetimlerde rehberlik ve bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından verilen talimat doğrultusunda, bu süre içerisinde araç sahiplerinin plakalarını değiştirmeleri için bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek. Künkcü, özellikle bu tarihin önemli olduğunu vurgulayarak vatandaşların son günü beklemeden işlemlerini tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Cezası oldukça ağır

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemeler kapsamında 27 Şubat itibarıyla standart dışı plaka kullanan sürücüler için ciddi yaptırımlar öngörüldüğünü belirten Künkcü, "APP plaka kullanan araç sahiplerine 140 bin lira para cezası uygulanacak, sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulacak ve araçlar 30 gün trafikten men edilecek. Bu nedenle esnafımızın ve vatandaşlarımızın herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmaması için plakalarını en kısa sürede değiştirmeleri büyük önem taşıyor" dedi.

Künkcü ayrıca plaka değişim işleminin oldukça kolay olduğunu belirterek, araç sahiplerinin öncelikle araç üzerindeki plakaları sökerek noterden plaka basım talep belgesi almaları gerektiğini söyledi. Ardından referans numarası ile Ziraat Mobil, VakıfBank Mobil veya Halkbank Mobil üzerinden ödeme yapıldıktan sonra ilgili odaya başvuru yapılarak yeni plakaların basılabileceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel APP Plaka Uyarısı: Plakalarınızı Değiştirin! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 14:05:23. #7.13#
SON DAKİKA: APP Plaka Uyarısı: Plakalarınızı Değiştirin! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.