Araban\'a Yeni Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi

Gaziantep'in Araban ilçesinde temaslarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, ilçedeki ikinci Aile Sağlığı Merkezi'nin yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Araban Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastanenin mevcut durumu ve sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi. Araban İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Arabanlı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Dr. Şahin, sağlık durumları hakkında hastane başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Tay'dan bilgiler aldı.

Şahin, ilçede kuruma devredilen ve Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermesi planlanan eski Tapu Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ile bir araya gelerek bir süre görüşen Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. - GAZİANTEP