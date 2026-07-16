Araban'da 15 Temmuz'un 10. Yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkusu - Son Dakika
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Araban'da 15 Temmuz'un 10. Yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkusu

Araban\'da 15 Temmuz\'un 10. Yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkusu
16.07.2026 16:40
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Gaziantep'in Araban ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıldönümünde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua, mevlit, sinevizyon gösterisi, şiir ve türkülerle anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Programa vali yardımcısı, protokol üyeleri, şehit yakınları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 15 Temmuz Darbe Girişimin 10'üncü yıldönümünde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında şehitlik ziyaret edildi.

Araban Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Sa'd Bin Ebi Vakkas Camiinde Mevlid-i Şerif okunmasının ardından gündüz programı tamamlandı. Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda düzenlenen akşam programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterisi, protokul konuşması, ilahi ve duaların okunması, şiirler ve kahramanlık türküleriyle devam eden program, sela okunmasıyla tamamlandı.

Anma programına Gaziantep Vali Yardımcısı Yakup Kılınçoğlu, protokol üyeleri, şehitlerin yakınları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Hizb-i İslami Partisi, 15 Temmuz, Demokrasi, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Araban'da 15 Temmuz'un 10. Yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araban'da 15 Temmuz'un 10. Yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkusu - Son Dakika
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