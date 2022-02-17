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Araban'da doğalgaz çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Araban'da doğalgaz çalışmaları sürüyor

17.02.2022 16:21
Araban'da doğalgaz çalışmaları sürüyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde GAZDAŞ Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafında başlatılan doğalgaz hattı çalışmalarında incelemeler yapıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde GAZDAŞ Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafında başlatılan doğalgaz hattı çalışmalarında incelemeler yapıldı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, GAZDAŞ Doğalgaz A.Ş. tarafından Araban ilçesinde başlatılan doğalgaz hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Doğru ve Sevgili, Gaziantep GAZDAŞ Doğalgaz A.Ş. Bölge Müdürü Tanju Koçak ve Gaziantep GAZDAŞ İşletme Müdürü Zeki Düşoğlu'na ilçedeki doğalgaz hattı çalışmaları yapılan bölgelerde ve hattın devamının sağlanması gereken bölgeler için bilgiler verdi. Başkan Doğru, Kaymakam Sevgili, Bölge Müdürü Koçak ve İşletme Müdürü Düşoğlu tarafından çalışmalar yerinde incelendi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kaymakamımız Ömer Sevgili, Gaziantep GAZDAŞ Doğalgaz A.Ş. Bölge Müdürü Tanju Koçak ve Gaziantep GAZDAŞ İşletme Müdürü Zeki Düşoğlu ile birlikte proje kapsamında yapılacak yerleri inceledik" ifadesini kullandı. - GAZİANTEP

Araban'da doğalgaz çalışmaları sürüyor
Araban'da doğalgaz çalışmaları sürüyor

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Hasan Doğru, Gaziantep, Doğalgaz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Araban'da doğalgaz çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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