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Araban'da zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı - Son Dakika

Araban'da zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı

11.02.2022 11:49
Araban'da zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı

Araban Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınları gezerek, gramaj ve hijyen incelemesi yaptı.

Araban Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınları gezerek, gramaj ve hijyen incelemesi yaptı.

Hijyen ve gramaj kurallarının titizlikle takip eden Araban Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pide ve francala fırınlarında incelemelere devam ediyor. İncelemelere katılan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yaptığı açıklamada, " Zabıta Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen kontrolleri periyodik olarak sürdürüyoruz. Temel gıda maddelerinin başında gelen pide ve francala fırınlarında ekiplerimizce tespit edilen eksiklerin giderilmesi noktasında takipçi olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Araban'da zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı

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Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Araban'da zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı - Son Dakika


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