Araban Sarımsağı'nda Yabancı Ot Temizliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Araban Sarımsağı'nda Yabancı Ot Temizliği

Araban Sarımsağı\'nda Yabancı Ot Temizliği
06.05.2026 02:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde, AB tescilli sarımsak için yabancı ot temizliği çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, bu yıl yaklaşık 30 bin dönüm alanda ekimi yapılan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaretle tescillenen Araban sarımsağında, zararlı otların temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas tarafından dünyanın en iyi 5 sarımsağı arasında gösterilen Araban sarımsağının yetiştirildiği Araban Ovası'nda, ürünün gelişimini olumsuz etkileyen yabancı otlar tarım işçileri tarafından elle temizleniyor. Eylül ayında ekimi yapılan sarımsakta, yeşil firik hasadına kısa süre kala bakım çalışmaları yoğunlaştı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası'nın verimli topraklarında bilinçli üreticiler tarafından yetiştirilen sarımsağın, kendine has aromasıyla öne çıktığını belirtti. Altun, AB coğrafi işaret tesciliyle uluslararası koruma altına alınan Araban sarımsağının, Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 30-35'ini karşıladığını ve hem yurt içinde hem de yurt dışında talebinin her geçen yıl arttığını ifade etti.

Geçmiş yıllarda fiyat düşüklüğü nedeniyle üreticinin zarar ettiğini hatırlatan Altun, geçen yıl ise fiyatların yükseldiğini söyledi. Hasat dönemine de değinen Altun, "Normalde nisan ayı sonunda başlayan yeşil sarımsak hasadı ve mayıs ayındaki kuru sarımsak hasadı, bu yıl kış ve bahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle bir miktar gecikebilir" dedi.

Altun ayrıca, çevre il ve ilçelerden gelen mevsimlik tarım işçilerinin Araban Ovası'nda yabancı ot temizliği yaptığını belirterek, sarımsak üretiminin hem bölge ekonomisine hem de tarım işçilerinin aile bütçesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Uzun yıllardır sarımsak üretimi yapan çiftçi Tahir Öztürk ise kendi ve kiraladığı arazilerde üretim yaptığını belirterek, şu anda tarlasında yaklaşık 300 mevsimlik işçinin yabancı ot temizliği için çalıştığını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Araban Sarımsağı'nda Yabancı Ot Temizliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:41:19. #7.13#
SON DAKİKA: Araban Sarımsağı'nda Yabancı Ot Temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.