Araban Ziraat Odası Başkanı Altun, İç Kale Camii'nin depremde zarar gördüğünü söyledi - Son Dakika
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Araban Ziraat Odası Başkanı Altun, İç Kale Camii'nin depremde zarar gördüğünü söyledi

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Araban Ziraat Odası Başkanı Altun, İç Kale Camii\'nin depremde zarar gördüğünü söyledi
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Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Evliya Çelebi'nin Seyahatname'de Araban Ovası'ndan övgüyle bahsettiğini belirtti. Altun, Araban Kalesi'ndeki İç Kale Camii'nin 6 Şubat depremlerinde zarar gördüğünü söyledi.

Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Evliya Çelebi'nin ünlü eseri Seyahatname'de Gaziantep ve çevresini anlatırken Araban Ovası ve bölgedeki yerleşimlerden övgüyle bahsettiğini belirtti.

Hasan Altun, yaptığı açıklamada, Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda bölgeyi ziyaret ederek o dönem "Raban" olarak anılan Araban ve çevresini anlattığını ifade etti. Altun, Evliya Çelebi'nin bölgenin tarımsal zenginliğine, bağ ve bahçelerinin çokluğuna dikkat çektiğini söyledi.

Araban Ovası'nın Fırat Nehri ve kollarıyla beslenen, bereketli ve geniş bir ova olarak tasvir edildiğini belirten Altun, bölgenin stratejik konumuna da dikkat çekildiğini ifade etti. Altun, Araban Kalesi'nin de bölgenin tarihi ve stratejik önemini yansıtan önemli yapılardan biri olduğunu kaydetti.

"Araban Kalesi önemli bir tarihi miras"

Araban Kalesi'nin tarihinin Tunç Çağı'na kadar uzandığını belirten Altun, kalenin ilçe merkezindeki Kale Mahallesi'nde, yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki prehistorik bir höyük üzerinde yer aldığını söyledi.

Altun, kalenin Orta Çağ döneminde "Raban" adıyla bilinen bölgenin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "11 ve 12. yüzyıllarda Urfa Haçlı Kontluğu döneminde önemli bir merkez olarak öne çıkan kale, yüksek ve düz bir höyük üzerine kurulmuştur" dedi.

Kalenin surlarının zaman içerisinde büyük ölçüde tahrip olduğunu aktaran Altun, sur taşlarının geçmiş dönemlerde çevredeki yapıların inşasında kullanılması nedeniyle yapının günümüzde büyük ölçüde höyük seviyesine kadar indiğini ifade etti.

"İç Kale Camii depremde zarar gördü"

Altun, kale tepesinde bulunan ve daha sonraki dönemlerde camiye dönüştürülerek "İç Kale Camii" olarak kullanılan yapının da Araban'ın tarihi açısından önemli olduğunu belirtti.

Söz konusu yapının ilçe halkı tarafından uzun yıllar ibadethane olarak kullanıldığını ifade eden Altun, "İç Kale Camii, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gördü" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Evliya ÇelebiKültür SanatHasan AltunKültürGüncelYerelSon Dakika

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