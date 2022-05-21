Arabanlı hayırsever bir iş adamının mezarlığa yaptırdığı caminin temeli atıldı - Son Dakika
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Arabanlı hayırsever bir iş adamının mezarlığa yaptırdığı caminin temeli atıldı

21.05.2022 14:41
Arabanlı hayırsever bir iş adamının mezarlığa yaptırdığı caminin temeli atıldı

Arabanlı bir iş adamı tarafından ilçe mezarlığı içine yaptırılacak Şeyh Mehmet Şahin Camii'nin temeli törenle atıldı.

Arabanlı bir iş adamı tarafından ilçe mezarlığı içine yaptırılacak Şeyh Mehmet Şahin Camii'nin temeli törenle atıldı.

Arabanlı iş adamı tarafından vefat eden babası Şeyh Mehmet Şahin adına yaptırılacak caminin temeli ilçe Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, İlçe Müftüsü Şakir Aktaş, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile ilçe merkezindeki camilerin imam-hatipleri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenle atıldı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kaymakamımız ile birlikte, hayırsever iş insanı tarafından ilçe mezarlığında yaptırılan caminin temel atma törenine katıldık. Hayırseverimize teşekkür ederiz. İlçemize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu. - GAZİANTEP

Arabanlı hayırsever bir iş adamının mezarlığa yaptırdığı caminin temeli atıldı
Arabanlı hayırsever bir iş adamının mezarlığa yaptırdığı caminin temeli atıldı
Arabanlı hayırsever bir iş adamının mezarlığa yaptırdığı caminin temeli atıldı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arabanlı hayırsever bir iş adamının mezarlığa yaptırdığı caminin temeli atıldı - Son Dakika


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