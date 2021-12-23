Üye Girişi
Araç sürücülerine 'Kış lastiği' uyarısı - Son Dakika

Araç sürücülerine 'Kış lastiği' uyarısı

23.12.2021 13:15
Araç sürücülerine 'Kış lastiği' uyarısı

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte gelen kar yağışlarının ardından yaz lastiği takılı araç sahiplerine uyarılarda bulunan Siyahhalka Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, araç sahiplerinin zaman kaybetmeden kış lastiklerini taktırmalarını gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte gelen kar yağışlarının ardından yaz lastiği takılı araç sahiplerine uyarılarda bulunan Siyahhalka Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, araç sahiplerinin zaman kaybetmeden kış lastiklerini taktırmalarını gerektiğini bildirdi. Sert, "Aracınızda kış lastiğinin olması güvenli bir sürüş sağlayacak ve kazaların önüne geçecektir. Aracınızı konforlu, tasarruflu ve güvenli kullanmak istiyorsanız kış lastiklerinizi bir an önce taktırın" dedi.

"Havalar 7 derecenin altına indiğinde kış lastiği takılmalı"

Araç sahiplerinin kış lastiklerini bir an önce taktırması gerektiğini dile getiren Osman Sert, "Hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Havaların 7 derecenin altına inmesinden dolayı kullanıcılar kış lastiklerini hemen taktırmalı. Yaz lastikleri bu hava ve zemin şartlarına uygun lastikler değil. Araç kullanıcılarının yol tutuşu olmayan ve mevsimine uygun olmayan lastiklerle kaza yapma riski de artıyor. Kış lastiklerinin takılması hem can hem de mal güvenliğimiz için çok önemli bir durum" dedi.

"Aracınızın konforunu lastikleri sağlar"

Kış lastiklerinin aracın yol tutuşunu artırması ve sürüş rahatlığı sağladığına da değinen Osman Sert, "Aracınız ne kadar lüks olursa olsun, ne kadar üst segmentte olursa olsun eğer altında mevsime uygun lastik yoksa konfor olarak hiçbir şey ifade etmez. Aracınız 4x4 bile olsa aracınızın konforunu altında bulunan lastikler sağlar. Aracınızda kış lastiğinin olması güvenli bir sürüş sağlayacak ve kazaların önüne geçecektir. Aracınızı konforlu, tasarruflu ve güvenli kullanmak istiyorsanız kış lastiklerinizi bir an önce taktırın" diye konuştu.

"Yanlış lastik seçimi canınızı tehlikeye atar"

Araç kullanıcılarının lastik fiyatlarını yüksek bulması, araçlarına güvenmesi gibi sebeplerden dolayı yaz lastiklerini değiştirmediklerini ifade eden Siyahhalka Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, "Aracım 4x4, aracım üst segment, kar yağarsa takarım gibi bahaneler ile kış lastiklerini takmayı erteleyen araç sahipleri var. Ama bu çok yanlış bir düşünce. Aracınızın yanlış lastik seçiminden dolayı yaşanabilecek bir kaza çok daha yüksek bir maliyete sebep olacaktır. Maliyetlerden daha önemlisi canlarınızı tehlikeye atmış oluyoruz. Yüksek fiyatlarla aldığınız aracınızın sizi yolda tutan kısmı lastiklerdir. Tüm araç kullanıcılarına bunu göz önüne alarak bir an önce kış lastiklerine geçmeyi öneriyorum. Kış lastiği için kar yağmasını beklemeye gerek yok. Öyle olsa adı kar lastiği olurdu" ifadelerini kullandı - ANTALYA

Araç sürücülerine 'Kış lastiği' uyarısı
Araç sürücülerine 'Kış lastiği' uyarısı
Araç sürücülerine 'Kış lastiği' uyarısı
Araç sürücülerine 'Kış lastiği' uyarısı

Osman Sert, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Araç sürücülerine 'Kış lastiği' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz         
13:20
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum         
12:23
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Sivas'ın İmranlı ilçesi sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu Sivas'ın İmranlı ilçesi sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu         
11:23
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti         
21:07
Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz         
17:36
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09

Son Dakika Haberleri
13:20 Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz
13:16 Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız
12:58 Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor
12:57 Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek
12:56 Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" dedi diyen hemşireye saldırdı
12:54 Mahallenin kleptoman kedisi Keith
12:40 La Casa De Papel'in yeni bölümleri İstanbul'da mı çekilecek? Peki İstanbul karakteri kim?
12:19 Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi
12:18 Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
12:16 Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 13:24:23. #1.13#
SON DAKİKA: Araç sürücülerine 'Kış lastiği' uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement