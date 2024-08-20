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Aracın çarptığı köpek yavruları için zamanla yarış

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca kara yolu üzerinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yavru köpekler için belediye ekipleri seferber oldu.

Çukurca kara yolunda karşıdan karşıya geçmekte olan iki yavru köpeğe araç çarptı. Duyarlı vatandaşların haber vermesi üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Olay yerinden alınan yaralı yavru köpekler için zamanla yarış başladı. Gece yarısı yavru köpeklere müdahale yapılarak hemen ameliyata alındı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Araç çarpması sonucu ağır yaralanan 2 yavru köpeği belediyemiz kliniğine aldık. Yaptığımız radyolojik ve genel muayene sonucu birisinin 4 tane kırığı ve iç kanaması olduğunu tespit etik. Diğerinin ise kalçasında çatlak olduğu ve bacağında derin defekt oluştuğu teşhis edildi. Gerekli cerrahi ve medikal tedavileri yapılmış olup hasta yavru köpekler kliniğimizde müşahede altında tutulmaktadır" denildi.