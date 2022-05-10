Aracın çarptığı şahin yaralandı - Son Dakika
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Aracın çarptığı şahin yaralandı

10.05.2022 15:43
Aracın çarptığı şahin yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde aracın çarpması neticesinde yaralanan şahin tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde aracın çarpması neticesinde yaralanan şahin tedavi altına alındı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekipleri, İzmit-Kandıra yolunda aracın çarpması neticesinde yaralı halde yolun ortasında yatan şahini ezilmekten kurtardı. Yaralı şahini bulan İSU personeli Serhat Bayrak, "Yolun ortasında yaralı halde yatan şahini görünce aracımızı hemen kenara çekip yaralı hayvanı ezilmemesi için yolu ortasından aldık. Uçamadığını fark edince tedavi edilip tekrar doğal ortamına salınması için Milli Parklara teslim edilmek üzere Kandıra Belediyesine teslim ettik. En nihayetinde oda bir can taşıyor onun da yaşama hakkı var, bizler duyarlı olmazsak belki de o hayvan orada ölüp gidecekti. Eğer ki o şahinin yaşama tutunmasına vesile olabildiysek ne mutlu bize" dedi. - KOCAELİ

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Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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