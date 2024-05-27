Aracın motoruna giren kedi yavrusu jandarma tarafından çıkarıldı - Son Dakika
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Yerel

Aracın motoruna giren kedi yavrusu jandarma tarafından çıkarıldı

Batman'ın Sason ilçesinde bir otomobilin kaputundan motor kısmına giren kedi yavrusu, jandarma personellerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Kedi yavrusu, araç sahibi tarafından sahiplenilerek koruma altına alındı.

27.05.2024 20:49
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Aracın motoruna giren kedi yavrusu jandarma tarafından çıkarıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde bir otomobilin kaputundan motor kısmına giren kedi yavrusu yoldan geçen jandarma personellerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı.

Sason ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de bir binanın önünde park halinde bulunan aracın içerisine kedi yavrusu girdi. Yoldan geçen çocukların durumu fark etmesi üzerine araç sahibine ve iş dönüşü evine gitmeye çalışan jandarma personellerine bildirerek yardım istedi. Jandarma personellerinin uzun uğraşları sonucunda girdiği yerden çıkarılan ve durumunun iyi olduğu görülen yavru kedi, araç sahibi tarafından sahiplenerek koruma altına alındı. Kedi yavrusunun kurtarılmasının ardından sevinci gözlerinden okunan araç sahibi, Müzeyyen Eker, park halinde bulunan otomobiline sıkışan kedi yavrusunun çok güzel olduğunu belirterek evinde besleyeceğini söyledi.

Kaynak: İHA

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