Arafat'ta Hacı Adaylarına Konforlu Hizmet

20.05.2026 15:18
Diyanet, Arafat'ta 50 bin hacı adayı için klimalı çadırlarda sıcak yemek hizmeti sunacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı hacı adaylarına Arafat vakfesi sırasında hizmet vereceği klimalı çadırlarda, cihaz kurulumlarını tamamladı. Bu sene ayrıca Arafat'ta uzun bir aradan sonra ilk defa sıcak yemek olarak öğleden sonra kavurmalı pilav ikram edilecek.

Haccın en önemli farzı olan Arafat Vakfesini Zilhicce ayının 9. günü olan 26 Mayıs'ta eda ederek, hacılığa adım atacak olan Müslümanlar, bu özel günde, servis hizmeti aldıkları kurumlar tarafından özel imkanlar sunularak misafir edilecek. Arafat'ta bu seneki yaklaşık 50 bin hacı adayını misafir edecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı, kurdurduğu çadırlarda yüksek kapasiteli klimalar, yatak olabilir koltuklar, 4 parça kumanya ve bu sene ilk defa sıcak yemek olarak kavurmalı pilav ikramında bulunacak. Özel turizm acenteleri ile gelen yaklaşık 41 bin hacı adayımız ise, aldıkları pakete göre, VIP tasarlanmış özel mekanlarda, açık büfe ikramların olduğu çadırlarda ve standart çadırlar gibi 3 ayrı grupta servis alacaklar.

Arafat'taki hizmetler yerel servis sağlayıcı firmalar tarafından organize ediliyor. Bu arada Arafat'a çadırların olduğu bölgeye yetkili firma elemanları dışında kimse alınmıyor.

Türk hacıların büyük bir bölümü kendilerine ayrılan özel yoldan Terviye günü olan 8 Zilhicce 25 Mayıs Pazartesi gününden itibaren transfer edilmeye başlanacak. Merkeziye bölgesinde ikamet eden kısa dönem hacılar ise Arafat'a 26 Mayıs Salı günü öğle vakitlerine kadar nakledilecek. 26 Mayıs akşamı güneş batana kadar yaklaşık 10 kilometrekalelik bir alanda 2 milyon hacı adayı Arafat Vakfesini icra edecekler. Tesbihatlar, dualar, namazlar ile 1.5 gün Cebel'i Rahme denilen Adem (Aleyhisselam) ile Havva validemizin buluştukları tepenin etrafında kalacak olan hacı adayları 26 Mayıs Salı akşamı havanın kararması ile 15 kilometre aşağıda Mina sınırına yakın olarak Müzdelife denilen yerde gece yarısına kadar bekleyecekler. Burada akşam ile yatsı namazını cem ederek kılacak hacı adaylarımız 70 taş toplayıp gece yarısından sonra 00: 30 da, Mina'da Akabe denilen bölgeye hareket edecekler. Büyük şeytana 7 taş atacaklar. İkinci, üçüncü ve dördünü günü ise büyük, orta ve küçük şeytana da 7 şer taş atılacak. Böylece şeytana 70 taş atılacak. - MEKKE'İ MÜKERREME

Kaynak: İHA

