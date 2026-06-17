Arama Kurtarma Ekibi AFAD\'da Kamp Yapıyor

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arama kurtarma ekibi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yerleşkesinde kampa girdi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arama kurtarma ekibi akreditasyon süreci içerisinde bulunan kampçılık, navigasyon, pusula ve harita eğitimlerini tamamlamak üzere 15-17 Haziran 2026 tarihleri arasında AFAD yerleşkesi içinde kamp programına girdi.

Ekibin teorik ve uygulamalı eğitimlerle, sahadaki tecrübelerini arttırmak ve donanımlarını üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarına devam ettiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR