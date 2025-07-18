Arap Aşiretleri Kahve İçmeme İlanı Yaptı

Suriye'deki Arap aşiretleri, Süveyda'da Dürzilerle çatışan Bedevilerin seferberlik ilan etmesinin ardından tüm iller devlet yönetimine geçene kadar kahve içmeyeceklerini belirterek, "İntikam alınana kadar kahve içmek bize haramdır" dedi.

SÜVEYDA'DA ARAP AŞİRETLERİ KAHVE İÇMEYECEK

Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da Dürzi silahlı grupların Bedevilere yönelik saldırısıyla başlayan çatışmalar devam ediyor. Bedevilerin seferberlik ilanının ardından Suriye'deki bazı Arap aşiret mensupları, tüm iller devlet yönetimine geçene kadar kahve içmeyeceklerini duyurdu. Aşiret mensubundan biri elindeki kahveyi yere dökerek, "Herkesin huzurunda söylüyoruz. Başta Süveyda olmak üzere Suriye'nin tamamı devletin himayesi ve bayrağı altına dönene kadar kahve içmek ve kahve öğütme geleneği bize haramdır" dedi.

Kahve yasağı, Bedevi Arapların saldırıya uğradıklarında uyguladıkları geleneklerden biri olarak biliniyor ve intikam alınana kadar kahve içilmiyor.

"SÜVEYDA'YA GİDEN SAVAŞÇILARI ENGELLEMEYİN" ÇAĞRISI

Suriye'deki Arap aşiretleri, ayrıca Bedevilere yönelik saldırılar nedeniyle seferberlik ilan etti. Bu adımın Bedevi aşiretlerine destek amacıyla atıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Biz, Suriye aşiretlerinin evlatları olarak Süveyda ilinde Bedevi aşiretlerine karşı işlenen katliam ve soykırım suçlarını büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Bu saldırılar, masum halkın yerinden edilmesine ve göç etmesine yol açtı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, hükümetten Süveyda'ya giden Arap savaşçıların hareketini engellememesi veya müdahale etmemesi istendi. Kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef alan saldırılara karşı koyulduğu, mazlumları savunma hakkının kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Bu savaşçılara karşı alınacak herhangi bir önlem, katliamların failleriyle açıkça iş birliği anlamına gelir. Böyle bir durumda tüm ahlaki ve tarihi sorumluluk, bu kararı alanların omuzlarında olacaktır" denildi.