Arap Tavşanı Kumalar Yaylası\'nda Görüldü

Afyonkarahisar'da nesli tehlike altında olan Arap Tavşanı'nın Kumalar Yaylası'nda belirdiği iddiası, yerel halkta ve doğa koruma çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

Bilimsel adı 'Allactaga Williamsi' olan Arap Tavşanı, Türkiye'de yalnızca belirli bölgelerde ve çok nadir görülen bir kemirgen türü. Türün neslike altında olduğu bilinirken, Şuhut ilçesine bağlı Kumalar Yaylası'nda köy sakinleri tarafından Arap Tavşanı görüldüğü öne sürüldü. Bu durumun Türkiye'de bu türün yerel doğada varlığına dair önemli bir işaret olabileceği belirtilirken, hem bölge halkında hem de doğa severlerde heyecan uyandırdı.

"Televizyonda gördüğümüz Arap Tavşanı'na çok benziyordu"

Kumalar Yaylası'nda tarla işleriyle uğraşan köylüler, akşam saatlerinde alışılmadık görünüme sahip, uzun arka bacaklı ve büyük kulaklı bir hayvan fark ettiklerini anlattı. Vatandaşlardan birisi, "Biz önce farklı bir kemirgen sandık ama hareketleri ve görünüşü çok farklıydı. Daha önce televizyonda gördüğümüz Arap Tavşanı'na çok benziyordu." - AFYONKARAHİSAR