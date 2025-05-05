Aras EDAŞ Yeni Web Sitesini Tanıttı - Son Dakika
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Aras EDAŞ Yeni Web Sitesini Tanıttı

Aras EDAŞ Yeni Web Sitesini Tanıttı

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş., kullanıcı deneyimini önceliklendiren yeni web sitesini hizmete sundu.

05.05.2025 13:38
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Müşteri odaklı hizmet anlayışı ve dijitalleşme vizyonuyla sürekli gelişen Aras Elektrik Dağıtım A.Ş., modern teknolojilere uyumlu, kullanıcı deneyimini ön planda tutan yeni web sitesini kullanıcılarının hizmetine sundu. Dijital yüzünü yenileyerek, daha sade, hızlı ve erişilebilir bir yapıya kavuşan site; bilgiye, başvuru işlemlerine ve şirket duyurularına çok daha kolay erişim imkanı sağlıyor.

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, "Müşterilerimizin beklentilerine daha etkin çözümler sunmak amacıyla dijitalleşme yatırımlarımızı artırıyoruz. Yenilenen web sitemiz, sadece bir bilgilendirme aracı değil; müşterilerimizin birçok işlem için şirketimize gelmeden dijital kanallar üzerinden ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir platform haline geldi. Teknolojiyi insanın hizmetine sunma vizyonumuzla, bölgemizde dijital dönüşümün öncüsü olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni web sitesi hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için daha kolay, daha hızlı ve daha erişilebilir bir deneyim sunuyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Aras Elektrik Dağıtım, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Yerel, Son Dakika

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