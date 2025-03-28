Aras Elektrik Bayramda 7/24 Hizmette

Kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti noktasında sorumluluk bölgesinde çalışmalarını titizlikle sürdüren Aras Elektrik ekipleri, Ramazan Bayramı'nda da 7/24 görev başında olacak.

Sorumluluk bölgesindeki müşterilerin mağduriyet yaşamaması adına bayram öncesi yoğun mesai harcayan Aras Elektrik ekipleri, faaliyet gösterdiği 7 il 58 ilçede müşterilerine bayramda da kaliteli ve kesintisiz enerji sunabilmek için bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam etti.

Tüm bakımlar yapıldı

Ramazan Bayramı öncesi bakım çalışmalarını sıklaştırarak, şebekelerde herhangi bir problem yaşanmaması için şebeke kontrol, yatırım, onarım çalışmalarına hız veren ve elektrik hatları ile aydınlatmaları gözden geçiren Aras Elektrik, bayram boyunca müşterilerinin sorunsuz bir bayram tatili geçirmeleri için teyakkuzda. SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda) Merkezi'ndeki teknoloji ile şebekeyi online olarak takip edip; 7/24 sahada görevli nöbetçi ekiplerle, arıza ve kesinti yaşanan bölgelere kısa sürede müdahale edilecek. Bayram tatili boyunca takviye ekiplerle de kontrol ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam edecek.

Tüm önlemler alındı

Bayram öncesi yoğun mesai yaparak tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş: "Sorumluluk bölgemizdeki müşterilerimizin huzurlu bir bayram geçirmesi adına ekiplerimizle gerekli tüm önlemleri aldık. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu bayram boyunca da enerji arzını kesintisiz sağlayacağız. Yaşanabilecek olası arıza ve plansız kesintilere en kısa sürede müdahale edilmesi için de 7 ilde normal vardiya düzenine ilave olarak nöbetçi ekiplerimiz görev yapacak. Müşterilerimiz, ayrıca 7/24 hizmet verdiğimiz Çözüm Merkezi aracılığı ile de bizlere ulaşabilecek." dedi.

Akbaş: "Tüketicilerimiz arıza durumlarında 444 7 850 numaralı Çözüm Merkezi'miz haricinde diğer iletişim kanallarımız ( Facebook, X, instagram, linkedin, youtube, whatsapp, e-posta, canlı chat, müşteri merkezleri, ARİMER, mobil uygulama, web sitesi) üzerinden bize ulaşabilecekler." ifadelerini kullandı. - ERZURUM