Aras Elektrik'e Teşekkür Plaketi - Son Dakika
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Aras Elektrik'e Teşekkür Plaketi

Aras Elektrik\'e Teşekkür Plaketi
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Aras Elektrik, bölge basınına katkılarından dolayı ödül aldı ve yerel medyaya destek vurguladı.

Aras Elektrik, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 2025 Yılı Feridun Fazıl Özsoy Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni'nde, bölge basınına sunduğu katkılar ve medya kuruluşlarıyla geliştirdiği iş birliği dolayısıyla teşekkür plaketine layık görüldü.

Polat Otel Palandöken'de gerçekleştirilen törende, basın mensuplarının toplumun doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye erişimindeki önemli rolüne dikkat çekilirken, yerel basına katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar da teşekkür plaketiyle onurlandırıldı.

Aras Elektrik adına takdim edilen plaket, şirketin bölge basınıyla kurduğu güçlü iletişim ve yerel medyaya verdiği desteğin bir göstergesi oldu.

Sorumluluk bölgesinde yalnızca elektrik dağıtım hizmeti sunmakla kalmayan Aras Elektrik, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında önemli bir görev üstlenen basın mensuplarıyla iş birliğini güçlendirmeyi sürdürüyor. Bölgesel kalkınmanın yalnızca ekonomik yatırımlarla değil, güçlü bir iletişim ve dayanışma kültürüyle mümkün olduğuna inanan şirket, yerel basının gelişimine katkı sunmayı kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının önemli bir parçası olarak görüyor.

Aras Elektrik, bölge basınıyla iş birliğini ve dayanışmayı güçlendirerek, kamuoyunun doğru, hızlı ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aras Elektrik'e Teşekkür Plaketi - Son Dakika

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