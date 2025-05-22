Aras Elektrik\'ten Acil Durum Tatbikatı

Aras Elektrik, çalışan güvenliğini en üst düzeyde sağlamak ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla kapsamlı bir acil durum tatbikatı gerçekleştirdi. Gerçekçi senaryolarla planlanan tatbikat, deprem, yangın ve kurtarma operasyonlarını kapsayan uygulamalı bölümleriyle dikkat çekti.

Tatbikat senaryosuna göre; bina içinde deprem nedeniyle tahliye alarmı verildi ve çalışanlar acil durum çıkışlarından güvenli bir şekilde dışarı yönlendirildi. Senaryo gereği, içeride mahsur kalan 3 çalışanın olduğu bilgisi üzerine, ilk yardım, arama-kurtarma ekibi hızla devreye girerek ilgili kişileri sedye ile güvenli bölgeye tahliye etti.

Gerçek zamanlı olarak yürütülen tatbikatta; yangın söndürme, ilk yardım, iletişim koordinasyonu ve kriz yönetimi adımları, önceden belirlenen acil durum planına uygun şekilde uygulandı. İlk yardım ekipleri tarafından sedyeyle kurtarılan personele olay yerinde müdahale yapılarak tatbikat başarıyla tamamlandı.

Tatbikata, şirketin Acil Durum Eylem Planı kapsamında görevli olan yangın söndürme ekibi, ilk yardım görevlileri, tahliye liderleri ve İSG uzmanları katıldı. Tatbikat süresince tüm çalışanlar tahliye ve toplanma prosedürleri konusunda bilgilendirildi ve uygulamalı eğitim alma fırsatı buldu.

Güvenli bir çalışma ortamı için tatbikatın her detayını titizlikle planladıklarını belirten İSG ve Çevre Müdürü Ertan Karamanlı: "Bugün şirketimizde, olası afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Deprem tatbikatı kapsamında, senaryo gereği, deprem sonrası 3 personelimizin mahsur kaldığı varsayımıyla kurtarma ekiplerimiz hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale etti. Yaralı olarak senaryoya dahil edilen arkadaşlarımız, ekipler tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangın tatbikatında ise, tüm personelin, yangın anında izlenmesi gereken tahliye ve yangın söndürme aşamalarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Bu tür tatbikatlarla, olası acil durumlara karşı reflekslerimizi güçlendiriyor, koordinasyon yeteneğimizi artırıyor ve kriz anlarında en doğru adımların atılmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda, çalışanlarımızın farkındalığını artırarak İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü daha da güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı. - ERZURUM