Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Genel Meclisini Ziyaret Etti

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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte İl Genel Meclisini ziyaret etti.

Başkan Demir ve heyetini, Meclis Başkanı Serkan Akbulak ve İl Genel Meclis Üyeleri karşıladı. Meclis toplantı salonundan bir araya gelen Başkan ve Meclis üyeleri Ardahan ve ilçeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret sonrası Başkan Demir, İl Genel Meclis Üyelerini Belediyenin bungalov evlerinin bulunduğu tesise davet ederek öğlen yemeği ikram etti. Yemek sonrası tesisi gezdiren Başkan Demir, "İl Genel Meclisimizi ve değerli üye arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Ziyaretimize eşlik eden Belediye meclis üyelerimle birlikte bungalov evler sosyal tesisimize geçtik. Ardahan için birlik ve beraberlik içerisinde, özverili çalışmalarından dolayı Meclisimizi kutluyorum" dedi. - ARDAHAN