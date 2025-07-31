Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir Semt Pazarını Ziyaret Etti

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Perşembe günleri kurulan Semt Pazarını ziyaret etti. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar Başkanımız Demir'e yoğun ilgi göstererek hayat pahalılığı ve geçim derdinden dolayı dert yandılar.

Güne sahada devam eden belediye ekiplerinin çalışmalarını denetleyerek başlayan Belediye Başkanı Faruk Demir, her Perşembe günü kurulan semt pazarını da ziyaret ederek esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, onların sorun ve taleplerini dinleyen Başkanımız Demir'i pazar ziyaretinde eşi Zuhal Demir yalnız bırakmadı. - ARDAHAN