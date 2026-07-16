Ardahan'da 15 Temmuz Anma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ardahan'da 15 Temmuz Anma Töreni Gerçekleştirildi

Ardahan\'da 15 Temmuz Anma Töreni Gerçekleştirildi
16.07.2026 01:28
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Ardahan'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında saygı duruşu, Kuran tilaveti, dualar ve sinevizyon gösterimi yapıldı. Vali Çiçekli konuşma yaparken, vatandaşlar demokrasi nöbeti tuttu.

Ardahan'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.

Milli Egemenlik parkında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlar için dualar edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti İl Başkan vekili Mehmet Alkan, MHP Ardahan İl Başkanı Sevim Köseliören, Ardahan Üniversitesi Rektörü Öztürk Emiroğlu, Ardahan 25.Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Sayın Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Oğuz Tüzün, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli yaptı. Çiçekli, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin gösterdiği birlik, beraberlik ve demokrasiye sahip çıkma iradesi bir kez daha vurgulandı dedi. Etkinlik kapsamında 15 Temmuz'u anlatan sinevizyon gösterimi izletildi, şiirler okundu ve kahramanlık türküleri seslendirildi.

Gece boyunca vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbetine katılarak şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andı. Program, edilen duaların ardından saat 00.13'te camilerden sela okunmasıyla sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ardahan'da 15 Temmuz Anma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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