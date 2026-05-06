Ardahan'da Arıcılık Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardahan'da Arıcılık Toplantısı

Ardahan\'da Arıcılık Toplantısı
06.05.2026 02:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da arıcılığın geliştirilmesi için değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Ardahan'da arıcılığın geliştirilmesine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda, Ardahan ilinde arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, mevcut potansiyelin etkin kullanılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kafkas Arı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü, Ardahan Üniversitesi ve Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği temsilcileri katılım sağladı.

Toplantıda; arıcılık sektörünün mevcut durumu ele alınarak kısa, orta ve uzun vadede yapılabilecek çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Özellikle kaçak arı hareketleriyle mücadele, arıcılık desteklerinin etkinliğinin artırılması, bitkisel üretim faaliyetlerinin arıcılık üzerindeki etkileri, çayır-mera yönetimi ve arı yetiştiricilerine yönelik eğitim faaliyetleri gibi konular üzerinde duruldu.

Ayrıca, arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kurumlar arası koordinasyonun artırılması, proje bazlı çalışmaların geliştirilmesi, gençler ve kadınlara yönelik eğitim ve teknik gezi programlarının planlanması, doğal kaynakların etkin kullanımı ve orman köylerinde arıcılığın geliştirilmesine yönelik başlıklar da görüşüldü.

Toplantı kapsamında alınan kararlar doğrultusunda; arıcılık desteklerinin izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla ilgili kurumların yer aldığı bir komisyon kurulması, çiftçilere yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılması, tecrübesiz arıcılara yerinde teknik destek sağlanması ve teknik personelin eğitimlerle desteklenmesi kararlaştırıldı.

Bunun yanı sıra, Kafkas arısı gen kaynağının korunmasına yönelik izole bölge uygulamalarının güçlendirilmesi, damızlık ana arı üretimine yönelik projelerin geliştirilmesi ve ulusal/uluslararası destek programlarından daha etkin faydalanılması konularında da önemli kararlar alındı. Gerçekleştirilen toplantı ile Ardahan ilinde arıcılığın geliştirilmesine yönelik yol haritası oluşturulmuş olup, alınan kararların ilgili kurumlar tarafından koordineli bir şekilde uygulanması hedefleniyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardahan'da Arıcılık Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:09:39. #7.13#
SON DAKİKA: Ardahan'da Arıcılık Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.